No autoricé construcciones fuera de la ley: Felipe

Monterrey

Al argumentar que su rival del PRI miente, Felipe de Jesús Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey por el PAN, aseguró que todos los permisos de construcción en el sur de la ciudad autorizados en su administración fueron en el marco de la ley.

En rueda de prensa, el aspirante albiazul dijo que las acusaciones de Adrián de la Garza son falsas, al considerar que se puede hacer mayor daño en menos hectáreas, en referencia al incremento de alturas que pretendía hacer la actual gestión en la zona del Huajuco.

"El candidato del PRI miente, lo importante es, primero, que no se dio ningún permiso por encima de la ley, sino por el contrario, sometido a rigurosa revisión, y por el contrario, en pocas hectáreas se pueden hacer grandes males y se viola la ley en diferente manera, es decir, buscando que se establezcan rascacielos, como propuso la administración del candidato del PRI.

"Esa es el principal argumento con el cual queda descartado que tenga algo de verdad lo que dice el candidato del PRI, una vez más miente, está tratando de distorsionar algo para tratar de culpar a otros", afirmó.

Esto surge luego de que el abanderado del tricolor, Adrián de la Garza, lo acusó de autorizar la edificación de fraccionamientos en 525 hectáreas en el sur, sin estudios de impacto y en zonas naturales protegidas.

Respecto a las páginas en su contra que circulan en las redes sociales, lo atribuyó a la "guerra sucia" que busca restarle votos.

"La 'guerra sucia' es algo que lamentablemente se ha hecho parte del paisaje, por supuesto que nosotros nos quejamos, y por supuesto que hay gente que se da cuenta de que esto es un burdo ataque con el ánimo de tratar de reducir la intención de voto que se está mostrando a nuestro favor.

"No me preocupa gran cosa, lo que sí, me molesta, y me molesta porque están generando mentiras tratando de manchar la honorabilidad de una candidatura", dijo.