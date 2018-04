Proponen reformas a Ley de Transparencia

Monterrey

Bajo el argumento de que hay algunas autoridades que se reservan información sobre las personas que delinquen, son detenidas y no se sabe su futuro, el precandidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, propuso una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia del Estado y la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Cantú acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local la mañana de este lunes acompañado de Annia Gómez y Martín López, candidatos a diputados federales por Monterrey.

El candidato a la alcaldía de Monterrey explicó que existe el temor de algunos ciudadanos de no saber qué es lo que pasa con los delincuentes que la autoridad detiene puesto que éstos no proporcionan información de los mismos, por ende, no saben si quedan libres o si están siendo procesados.

"El día de hoy hemos presentado una iniciativa de modificación al artículo 15 de la legislación en materia de transparencia y acceso al información en virtud de que ha habido un ocultamiento de información por parte de las distintas autoridades en materia de seguridad.

"La preocupación es que en el diagnóstico que hemos hecho de la ciudad nos hemos encontrado que la gente tiene preocupación de que no está habiendo una respuesta en materia de seguridad, hay un abandono y hay una falta de conocimiento de lo que está pasando y cuando alguien llega a ser levantado en camino por alguna patrulla del Estado o del municipio, esta no tiene ninguna consecuencia y la preocupación de los vecinos es que estén soltando a los delincuentes.

"Con esta iniciativa lo que se busca es una modificación para que no se esté reservando la información sobre los delitos que se cometen y que cada delito que tengamos en la ciudad, sea en todos los casos, registrada y podamos saber cuál es a ciencia cierta el estado de cosas que guarda en materia de seguridad", dijo.

Por su parte, Annia Gómez destacó que durante la primera semana de campaña se dieron cuenta de esta situación en base a los diferentes testimonios de los vecinos.

"Es lo que estaremos trabajando no solamente desde la campaña, sino desde el Congreso Federal para reforzar este tipo de leyes y se le esté informando a la ciudadanía", refirió.

En tanto, Martin López aseguró que el trabajo que están viendo de las actuales autoridades es opaco.

Cantú concluyó que las iniciativas de reforma van dirigidas a las áreas de transparencia de los municipios, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.