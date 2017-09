“Estoy casado con la mejor candidata que hay”: Calderón

Ciudad de México

El ex presidente Felipe Calderón dijo que es viable que los partidos regresen el financiamiento público para apoyar la reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre, pero consideró que el sistema electoral no debe quedar en manos de la iniciativa privada.

“Se puede hacer. Además hay recursos presupuestarios que puede resignarse, pero es importante que el sistema electoral en México no quede en manos del poder económico (...) que quien tenga más dinero financie más partidos y más candidatos y que tenga más control de las decisiones de esos candidatos”, dijo.

Luego de su participación en el foro Service Desk Institute en la Ciudad de México, comentó que lo más importante es la sacudida a los partidos políticos que se han alejado de la ciudadanía y encerrado en sus propios intereses.

“En el caso de mi propio partido es muy triste ver como desde hace 4 años no se ha admitido a ningún ciudadano a la militancia del PAN, esa es una expresión clara y prueba contundente de la distancia del PAN hacia la ciudadanía”, refirió.

Calderón Hinojosa dijo que es momento de transparentar gastos en partidos y gobiernos estatales, además de reducir costos en materia de campañas.

El panista habló del 2018 en donde reconoció que no puede ser objetivo: “Yo estoy casado con la mejor candidata que hay”, y dijo que distintas encuestas muestran que de no haber coalición PAN-PRD y Convergencia, Morena y Margarita Zavala estarían adelante.

“Si el PAN hace un proceso intentó ordenado y democrático y sensato, las cosas pueden salir muy bien. Yo creo que Margarita, que ahorita no ha tenido publicidad ni apoyo real de un partido, en el momento que lo tenga se catapultaría pero eso por desgracia todavía no está resuelto”, aseguró el ex presidente.

Al hablar de Donald Trump, Calderón dijo que temas como el de el muro el TLC, han sido más una campaña que hechos.





