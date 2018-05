PVEM no será irresponsables al decir “yo ya hice lo que me toca”: Camarena

León, Gto.

Trabajar por los guanajuatenses hasta el último día del cargo para el que fueron electos y dar resultados, fue la petición que hizo el candidato a gobernador por el Partido Verde Felipe Camarena a próximos servidores públicos de su partido.

Esto, luego de criticar que el gobernador de Guanajuato utilizó durante su gobierno la frase “ya hice lo que me toca” para deslindarse de la inseguridad que enfrenta Guanajuato.

“Estamos obligados a rendirles cuentas a la ciudadanía, no defrauden a la gente, trabajen con ellos los 365 días del año, no digan como alguien en Guanajuato, que es la cabeza y que dijo ‘yo ya hice lo que tenía que hacer’ pero sigue cobrando hasta septiembre, eso no podemos decirlo, ni lavarnos las manos de nuestras responsabilidades que como servidores públicos tenemos”, convocó.

Este mensaje lo ha extendido a los candidatos de su partido durante los arranques de campaña que comenzaron este mes en los municipios del Estado.

Camarena garantizó que él dará ejemplo de que el suyo será “un gobierno diferente” responsable y de resultados hasta el último día de su administración.

“El servicio público es muy hermoso, pero es un gran compromiso y hay que hacerlo”, expresó.