Por ‘feeling’, el pacto con López Obrador: Lino Korrodi

México

Ha vuelto a las andadas. El recaudador estrella de Vicente Fox pacta con AMLO. Quiere servir a México. Puro feeling:

A usted le queríamos ver la cara.

¡Aquí estoy!

¿Es la misma de siempre?

No, con mucho más experiencia.

¿Ya logró la atención que quería?

No busco la atención.

¿Todo le va saliendo como lo ha planeado?

No planeo nada.

¿Ahora mismo ya está obteniendo ganancias?

Para nada.

Seamos serios, ¿quién lo asesoró para irse a Morena?

Nadie.

¿Alfonso Durazo?

Invitación.

¿Parece que tiene buenos amigos en Sonora?

Sí, como en todo México.

¿Manlio Beltrones?

No.

Por cierto, ¿también reclutarán a Nahum Acosta?

No.

¿Dónde está?

No sé.

¿La conexión Sonora?

Bueno, fue una invitación.

¿Es un cálculo propio?

Es un feeling.

¿Un "feeling" político o táctica empresarial?

De ser humano.

¿Es cuestión de dinero?

Por supuesto que no.

¿Y desde cuándo le han salido las cosas como quiere?

Las coincidencias, toda mi vida.

Sigamos serios, ¿para quién trabaja?

Para mi familia, que la amo.

¿Qué quiere?

Cuidarlos y que sean felices.

¿Debilitar al PAN?

No me interesa.

¿Apuntalar al PRI?

Tampoco.

¿Y si mañana le hablan de Los Pinos?

No sé qué decidiría.

¿Osorio Chong?

No.

¿Los priistas han de estar sonriendo?

No lo sé.

Y ya viene Javier Duarte…

Ojalá y se haga algo real.

Por cierto, ¿su conversión con AMLO es real?

No existe.

¿No dijo que era un peligro para México?

Nunca. No tengo por qué juzgar a quien no conozco.

¿Sí ha dicho que AMLO conecta con las personas humildes?

Así es.

¿Y a los humildes les quieren servir o servirse de ellos?

Creo que la misión es servirles a ellos.

¿Qué es el cinismo, señor Korrodi?

Algo terrible para alguien que se comporta de esa manera.

¿Qué es el oportunismo?

Algo de un valor muy bajo cuando alguien quiere aprovecharse de eso.

¿Andrés también le dará otra oportunidad a Carlota Robinson?

Es un tema que no se toca.

¿Y a Purita Guillermo Prieto?

¡Es un tema que no se toca!

¿Por qué?

Lo mínimo: se merecen respeto por lo que hicieron por este país.

¿Qué hicieron por este país?

¡Mucho! Se entregaron a la causa que fue un fiasco.

A propósito, ¿cómo será el nuevo financiamiento para AMLO?

No lo sé.

¿Qué le enoja, don Lino?

Nada.

¿No le enoja que se burlen de su inteligencia?

No, ellos pierden.

¿No le enoja la simulación?

No. Si alguien quiere simular es su bronca.

¿Alguien le dijo para qué servía la política?

No, porque no me interesa la política por la política.

¿Qué le interesa?

Servir, ser útil y que este país cambie.

¿Lo que negoció con AMLO, recompensará su falta de credibilidad?

No he negociado nada.

¿Le importa que le crean?

No me importa que me crean.

¿Tiene palabra?

Increíblemente, tengo mucha palabra.

¿Ahora mismo se cree lo que nos está diciendo?

¡Por supuesto! Digo la verdad.

¿Leal?

Real, leal, ¡estoy diciendo la verdad!

¿Amigo?

¡Amigo!

Por cierto, ¿ha soñado con "El Bigotón" González?

Mi aprecio, mi amor por El Bigotón.

¿Accidente?

No lo sé.

¿También se llevó secretos inconfesables?

Por supuesto que sí.

¿Y usted dejará pasar 29 años como lo hace Bartlett?

No, yo no he incurrido en absolutamente nada que sea comparable con Bartlett.

¿Falta que también nos diga que se hizo fraude con Calderón?

¿Te digo la verdad? Sí.

¿Hubo fraude con Calderón?

¡Sí! Me lo estás preguntando, te digo la verdad.

¿Cómo lo sabe?

Por ciertas relaciones que tenía todavía con gente de Los Pinos.

En fin, ¿usted sabe más de lo que calla?

Mucho.

¿Necesita la protección del Estado?

No.

¿De qué ha vivido estos años, don Lino?

De todo aquello que construí, del patrimonio para mis hijas, mis nietos.

¿Necesita más dinero?

Nunca, no soy ambicioso.

Aquí entre nos, ¿cuál es el juego?

El juego es la vida, lo que te da la vida.

Insisto, ¿qué negoció con AMLO?

Nada, no he hablado con él.

¿No ha hablado con él directamente?

Salvo saludarlo y muestras de cariño, de alguna manera, de él hacia mí.

¿Confía en él?

No tengo por qué no confiar.

¿Suele hacer pactos con la gente que no conoce?

No.

¿Así hay que manejar al líder?

Yo creo que sí.

¿AMLO es intocable?

No lo creo.

En fin, ¿AMLO quiere o no quiere ser presidente?

¡Quiere ser presidente!

¿Y para qué querrá gobernar?

No te puedo decir porque no conozco los proyectos.

¿Y gobernará con un equipo como con usted?

No lo sé.

¿Gobernará con Manuel Bartlett?

No sé.

¿AMLO gana en 2018?

Tiene posibilidades.

¿Cómo en el Estado de México?

Ese es otro asunto.

¿Ganará con el financiamiento de los "cárteles"?

Creo que es un error.

¿Es un error qué?

Pensar que va a ganar con el dinero de los cárteles.

¿Debe gobernar con el crimen?

Por supuesto que no.

En serio, ¿usted votará por AMLO?

No sé.

¿La redención obliga sumisión, no?

No sé. No sé.

Bueno, ¿puede aquí vendernos a AMLO?

AMLO hace click con la gente pobre. Si eso vende o no, no es decisión mía.

¿Eso lo hace bueno?

Es una característica humana en él.

¿Eso lo hará un buen presidente?

No. Se necesita mucho para ser un buen presidente.

¿Cuánto vale AMLO?

Yo no lo puedo cuantificar.

¿Cuánto vale usted?

Lo que la gente me valore, como ser humano, como padre de familia.

¿Con cuánto lo compra el PRI?

Con nada.

¿Dice que los panistas son malagradecidos?

Impresionantemente malagradecidos.

¿Cuáles?

La mayoría, no todos, la mayoría.

¿Margarita Zavala?

Sí.

¿Los mexicanos somos tontos?

Por supuesto que no. Hay mucha gente inteligente, humana, seria.

¿Ignorantes?

No, para nada.

¿Ineptos?

Para nada.

¿Juntos, los mexicanos, hacemos un cero?

Fox se equivoca.

¿Que anda diciendo que Fox fue un desperdicio?

Sí.

¿Ya se le olvidó que usted lo llevó a la Presidencia?

No, fuimos todos los mexicanos.

¿Arrepentido?

No hasta el 2000, que se ganó la Presidencia.

Los mismos empresarios que aportaron con Fox, ¿lo harán con AMLO?

No sé.

¿Quién fue el empresario que aportó más a la campaña de Vicente Fox?

Por respeto no puedo decirlo.

¿Qué hicieron con el dinero recaudado?

Ahí llegó Fox a la Presidencia. Ahí está.

¿Cuánto recaudó entonces?

Sería una irresponsabilidad cuantificar un número porque fueron muchas.

¿Cuánto piensa recaudar ahora?

Nada, nada.

¿Teme que lo graben?

Para nada.

Por cierto, ¿negoció Fox con el crimen organizado?

No.

¿Con "El Chapo"?

No.

¿Qué sabe "El Chapo" de Fox?

No sé.

¿Qué sabe Fox de "El Chapo"?

Hay que preguntárselo a Fox.

¿Es verdad que Fox es informante de la CIA?

No sé.

¿Fox pudo haber hecho uso indebido del erario?

Lo hizo.

¿Cómo lo sabe?

Ahí están los hechos.

A propósito, ¿en Los Pinos de entonces se hacía brujería?

Sí.

¿El brujo Cuauhtémoc?

No. Uno de Cuba.

¿Más esotéricos que el Yunque?

Creo que sí.

¿Usted perteneció al Yunque?

No, porque no le hago a eso.

¿A qué le hace, don Lino?

A tratar de vivir, el hoy, el hoy, el hoy. Ahorita.

¿Quién es más puro: usted o AMLO?

No conozco a AMLO.

¿Marta Sahagún hizo negocios del erario?

¿Estás preguntando? Sí.

¿Me está afirmando?

Sí.

¿A qué le teme Fox?

¡A AMLO!

¿Qué negoció Fox con Calderón?

Llegar a la Presidencia.

¿Qué negoció Fox con Peña Nieto?

No sé.

¿Por qué temen que usted acorrale a Fox?

Es una percepción irresponsable.

¿Su resentimiento con Fox es por algún negocio?

No existe.

¿Ni por negocios de mariguana?

No existe.

¿Qué no le perdona a Fox?

Haberle fallado a México, haberle fallado a Amigos de Fox.

Aclárenos solo una cosa: ¿ahí quién traicionó a quién?

Fox a toda la gente y a México.

¿A usted en qué lo traicionó?

¡Por favor!, los que me llevaron a la hoguera, Santiago Creel, el Cisen. Fox, que de alguna manera, aceptó eso. Y el PAN.

En fin, ¿hay futuro con AMLO?

No sé.