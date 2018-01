El nuevo PRI secuestró las siglas del partido: Vallejo

Morelia

Fausto Vallejo oficializó su renuncia al PRI, pues acusó que se han secuestrado las siglas del partido, además de que se ha alejado de las bases y estructuras ciudadanas.

“He tomado la decisión de renunciar a 40 años de militancia de ese llamado nuevo PRI. Con sincero y profundo pesar hemos visto que la gerencia del PRI se ha alejado de las bases (…), se ha alejado de la gente y ha dejado de lado las causas de la población”, dijo durante un acto en la plaza Melchor Ocampo de Morelia.

Acompañado por su esposa Patricia Mora y sus hijos Fausto y Rodrigo Vallejo, este último presuntamente ligado a Los Caballeros Templarios, el ahora ex priista dijo que se iba con la cabeza en alto, “porque soy fiel a mis principios”.

Reconoció el trabajo de la militancia de base, a los líderes de colonias y campesinos que, dijo, constituyen el primer contacto con la gente, a quienes recordó la relevancia de la coyuntura electoral en curso.

“Su amigo Fausto Vallejo sigue y seguirá trabajando por las necesidades del pueblo de Michoacán hasta el último día de mi vida”, dijo al final de su discurso para después perderse entre la multitud que lo vitoreaba y flanqueado por sus hijos y esposa.

El ex gobernador no accedió a entrevistas, por lo que no dejó claro si concretará su registro para contender por la alcaldía de Morelia y por cuál partido.

El lunes dejó entrever la posibilidad de ser el candidato de Encuentro Social, Partido del Trabajo o Morena, aunque este último dejó claro que no lo respaldaría.





VJCM