Falta apertura de diálogo entre diputados de Morena: Espadas

Pablo Flores

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espadas dijo que en cuanto al presupuesto que corresponde al estado de Guanajuato no hay mucho que hacer debido a que se han encontrado con una notable falta de apertura al diálogo por parte de los diputados federales de MORENA.



"En el caso concreto del tema presupuestal, estamos incluso ahorita discutiendo la ley de ingresos y el próximo domingo según el calendario que ha establecido MORENA se estará dictaminando el presupuesto, pero tenemos muchas complejidades ya que las decisiones se toman por mayoría de votos y MORENA tiene una Mayoría aplastante.



No han permitido mover una coma, no ha habido apertura para proponer una sola modificación ya en tribuna expresaron que no se le va a mover a nada ya el presidente de la República expresó también que no se le va a mover a nada, entonces nosotros seguiremos trabajando por bajar los recursos pero con esa poca apertura no esperamos mucho la verdad", aseguró el diputado federal.



Aseguró que el estado de Guanajuato presentó en tiempo y forma sus proyectos y necesidades así como también los municipios del estado y aseguró que se va a seguir trabajando para que se bajen los recursos que aún se puedan hacer a través de las comisiones de cada una de los ramos correspondientes.