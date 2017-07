Aplaude MC fallo de TSJ

Monterrey

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aplaudió que el Tribunal Superior de Justicia suspendiera la publicación de la Ley Electoral ya que no entran en vigor diputaciones plurinominales o paridad "trunca".

TE RECOMENDAMOS: Reprueba abogado fallo de TSJ sobre Ley Electoral

"La autoridad competente para resolver es el Tribunal Superior de Justicia quien tiene que velar por la constitución del estado y qué bueno que el Ejecutivo sacó adelante ese recurso y se aplaude que el Tribunal Superior de Justicia haya dado la suspensión.

"Hoy no se va a aplicar la ley y no va a entrar en vigor ni pluris, ni paridad trunca, ni financiamiento a partidos políticos. La Ley Electoral de Nuevo León no va a entrar en vigor y por eso es que Nuevo León tiene que celebrar", señaló.

García respaldó la decisión del tribunal al argumentar que se trata de un tema constitucional respecto al plazo de publicación de la ley y no es electoral, por lo tanto, dijo, no contraviene al artículo 22 de Ley Reglamentaria de las Controversias Constitucionales y permite al TSJ emitir un fallo a favor.

Esto debido a que Arturo Salinas, coordinador del PAN en el Congreso local, argumentó que dicho artículo 22 impedía al TSJ resolver controversias que se contrapusieran a normas generales o actos en materia electoral.

"Aquí no es un tema electoral lo que se fue a pedir la suspensión fue un tema de inconstitucionalidad porque el tribunal electoral está entrando en temas que no le competen", dijo.

Finalmente aplaudió que haya concluido el plazo para publicar las reformas a la ley: "Hoy se acaba el tiempo y Nuevo León triunfa porque vamos a tener una ley la misma de 2015 que no estaba amañada por partidos y por alcaldes", concluyó.

KDSC