Descartan solicitudes de expulsión para Medina

Aunque al ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, se le atribuyen los delitos de ejercicio indebido de funciones, daño patrimonial y peculado, por anomalías durante su gestión, la dirigencia estatal del PRI descartó que actualmente haya solicitudes para expulsarlo del partido.

En rueda de prensa, en la Comisión Estatal Electoral, el dirigente del PRI en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño Villarreal, señaló que el partido no está descartando ni impulsando su expulsión, sino que se limitan a estar atentos a que los procesos sean llevados con apego a derecho.

"No se descarta (su expulsión); tampoco se impulsa. Lo que el PRI está haciendo es estar atento de los procesos que se están llevando a cabo, pero no ha habido una solicitud de expulsión.

"Es un ciudadano más, es miembro del PRI y él está enfrentando los procesos que, hay que decirlo también, no ha sido sentenciado en ninguno de ellos. Él ha ido enfrentando los procesos y lo que nosotros pedimos para él y para todos los que han sido involucrados en algún proceso de esta naturaleza es que se apegue a la ley", mencionó.

Cabe aclarar que en julio del año pasado la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dio a conocer que se promovieron dos denuncias de expulsión contra Rodrigo Medina, una de ellas se generó en Nuevo León y otra en la Ciudad de México.

Adicionalmente, diversos priistas han manifestado su intención de solicitar la expulsión del ex mandatario, tal como el ex gobernador Benjamin Clariond; el ex presidente del PRI en Nuevo León, Abel Guerra, y la actual alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.

A Rodrigo Medina se le atribuye un daño al erario de más de 3 mil 600 millones de pesos que se entregaron, presuntamente de manera ilegal, como estímulos fiscales a la armadora surcoreana Kia, por lo que fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, daño patrimonial y peculado.

Igualmente se le acusó por delito de peculado por el uso indebido de helicópteros a título personal durante su gestión, pues supuestamente utilizó un helicóptero del Gobierno del Estado para 18 viajes personales que hizo a su rancho Los Ébanos, en General Terán, a finales de 2013 y durante el 2014.

Sin embargo, este último procedimiento fue pospuesto a petición de los abogados de Medina, por lo que se difirió la audiencia de imputación de ayer 29 de septiembre y se reprogramó para el 22 de enero del 2018.

