Ficha roja contra ex funcionarias de Durango

Gómez Palacio, Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que se mantiene el proceso contra ex funcionarios investigados por desviar recursos del Estado.

Citó que hay ficha roja contra la ex Directora Administrativa de la Secretaría de Salud, Lourdes Díaz Herrera y su hermana Cristina, así como la ex secretaria de Finanzas, Cristina Díaz al presumirse que han abandonado el país.

Además expuso que en el caso de la ex directora administrativa, se ha girado orden de aprehensión y pedido ayuda de la Interpol para su localización.

"No la hemos localizado en el país, pero le hemos dado seguimiento al proceso legal de manera puntual y hemos reunido día con día todos los elementos para que se le pueda localizar y dictar la formal prisión a quienes lastimaron y afectaron a los duranguenses a través de las acciones que realizaban en esas dependencias".

Las revisiones no sólo van contra ex funcionarios, sino que se mantienen hacia adentro de su administración, donde advirtió que no meterá los manos por nadie.





dcr