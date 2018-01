Imputan a dos ex funcionarios

Monterrey

Dos ex funcionarios de la Tesorería General del Estado regresaron al banquillo de los acusados y este jueves quedaron imputados, ahora por tres delitos que les atribuye la Subprocuraduría Anticorrupción.

El ex sub secretario de Egresos, Jesús Salvador Garza Herrera, y el ex director de Administración Financiera, Alejandro Dávila Treviño, fueron presentados, por segunda ocasión, ante un juez de control.

Fue la fiscal anticorrupción, Griselda Jaramillo Solís quien los señaló como probables responsables de ejercicio indebido de funciones públicas, peculado y delitos contra el patrimonio del estado.

Ante la juez Verónica Cecilia Díaz Landeros, la fiscal detalló que incurrieron en dichos delitos porque el 16 de enero de 2013 firmaron dos cheques por un total de 70 millones de pesos.

Dijo que los expidieron con irregularidades a favor de la construcción de la Siderúrgica Linares, S.A., la cual sigue sin construirse.

Después de escuchar la acusación, los ex funcionarios estatales se apegaron a los beneficios del Artículo 20 por recomendación de sus abogados, Cristóbal Hernández y Emiliano Gámez, respectivamente.

Luego solicitaron la ampliación del término constitucional para que sea hasta la próxima semana cuando les resuelvan su situación legal.

