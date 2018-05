Sin línea para tamaulipecos que apoyaban a Margarita

Tampico

No habrá línea para los tamaulipecos que mantenían su apoyo a Margarita Zavala, dijo ayer Ángel Sierra Ramírez, quien fuera el coordinador estatal de campaña de la candidata independiente y amigo personal del matrimonio Zavala-Calderón.

"Ella en total congruencia al principio de respeto a la dignidad de las personas, no dio ninguna línea para votar por nadie, simple y sencillamente dejó en libertad de votar por quien se considerara conveniente, lo único que pidió es que fuera un voto razonado y pensando en el futuro de las siguientes generaciones", señaló.

Por lo que a él respecta, expresó que se habrá de esperar hasta el final porque no quiere caer en el juego de los colores y tampoco dará línea a los tamaulipecos que mantenían leales a su causa.

"No habrá línea para nadie. Sigo pensando que los partidos se han prostituido y no quiero caer en ese juego. Tengo que criticarle muchas cosas a todos, pero por lo pronto yo me voy a mantener al margen y tomaré mi decisión finalmente en total congruencia pensando en el país", afirmó.

JERR