Diputados consideran positivo el Evaluatón

Monterrey

Diputados del Congreso del Estado consideraron positivo que la plataforma Alcalde ¿Cómo vamos? se haya renovado para incluir ahora sí a la ciudadanía, mediante el Evaluatón, ya que es la gente la que debe de evaluar a sus alcaldes, más que los miembros de estas organizaciones civiles.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Arturo Salinas Garza, comentó que finalmente los miembros de la plataforma aceptaron la frase de renovarse o morir, ya que los alcaldes trabajan para los ciudadanos y son los que deben de evaluar a los munícipes.

"Qué bueno que sean, al final del día, los ciudadanos los que tengan la facultad de evaluar, habrá que ver el método estadístico, habrá que ver el método de cómo se dará la evaluación, pero mientras observe parámetros estadísticos que puedan ser viables, se estaría llegando a un buen puerto", explicó.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, deseó que los integrantes de la plataforma Alcalde ¿Cómo Vamos? se acerquen más a la ciudadanía a través del Evaluatón.

"Quizá lo que anunciaron del Evaluatón es una herramienta útil porque es tratar de tomar datos abiertos y a partir de ahí hacer análisis que te indiquen que tan bien o mal va tu municipio, aplaudimos eso y ojalá que esa plataforma Alcalde ¿Cómo Vamos? se acerque más a los ciudadanos para que sientan que realmente es un vehículo para evaluar a su alcalde y no nada más los que participen en este Evaluatón", dijo.

Alcaldes lo desconocen

Alcaldes metropolitanos dijeron desconocer el Evaluatón, nuevo esquema de la organización Cómo Vamos, Nuevo León, a través del cual ciudadanos calificarían los avances de los municipios en distintos rubros.

La presidenta de la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA), Clara Luz Flores Carrales, aseguró ignorar en qué consiste la nueva modalidad que sustituiría a Alcalde, ¿Cómo Vamos?

Si la organización hizo pública la convocatoria, consideró, también deberá darse a conocer de manera específica la forma en que el Evaluatón operaría.

“Así como hicieron pública esa parte de cómo lo van a cambiar (el esquema), me imagino que van a hacer pública la participación, la forma de operar, para poder conocer más”, declaró la presidenta municipal de Escobedo.

Por tal motivo se negó a comprometerse a participar en la nueva plataforma.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, quien también negó tener conocimiento de la propuesta.

Criticó que anteriormente, en Alcalde, ¿Cómo Vamos? se emitían calificaciones de forma discrecional, razón por la cual los munícipes no tenían certeza de cómo iban a ser evaluados; además de que no se tomaban en cuenta las solicitudes de información emitidas por ciudadanos en lo particular.

“Es otra forma nueva que están sacando y que no conocemos, como ha sido el común denominador en este tiempo que hemos estado trabajando con ellos”, afirmó.

No obstante, reiteró que si los involucrados en la plataforma requieren información, ésta les será proporcionada como a cualquier persona.

“La información es pública se puede sacar o trabajar en diferentes esquemas, y estamos en la mejor disposición de entregar y compartir cualquier tipo de información”, manifestó De la Garza.

Por su parte, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes Solís, coincidió con sus homólogos en que se proporcionarán los datos que los ciudadanos requieran a través de las vías establecidas legalmente.