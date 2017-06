No vivo de la política sino del campo: Eva Cadena

Ciudad de México

La diputada del Congreso de Veracruz, Eva Cadena, aseguró que no vive de la política, sino del campo, por lo que en caso de perder el fuero, afirmó, "tengo la tranquilidad de regresar a mi casa".

Explicó que una vez que acabe su defensa ante las acusaciones de haber cometido delitos electorales, regresará a su rancho en Las Choapas, a donde no ha regresado desde el 15 de abril.

“Yo no vivo de la política, yo tengo mi empresa, mi rancho, yo vivo del campo, mayormente siempre estaba en la comunidad rural, en la indígena, entonces pretendo regresar a lo mío”, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Cadena tiene dos juicios de desafuero abiertos, uno en la Cámara de Diputados a solicitud de la Fepade y otro en el Congreso de Veracruz a solicitud de la Fiscalía estatal, luego de que apareció en un video recibiendo 500 mil pesos en efectivo presuntamente para la campaña del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que en caso de perder el fuero político, tiene “la tranquilidad de regresar a mi casa, pero seguiré dando la cara, no me escondí en ningún momento”.

—¿Se va a defender?

— Sí, con o sin fuero, aseguró.

La diputada local de Veracruz exigió a la parte denunciante probar las acusaciones en su contra, porque “creo que sería grave que en base a un video anónimo se juzgue a una persona”.

“Si bien es cierto que caí en una trampa y que estoy demostrando lo contrario, pido que se me permita un juicio justo y que se me permita presentar las pruebas y que no se me señale como a los funcionarios que verdaderamente hicieron un daño al erario de Veracruz y que siguen como si nada”, agregó.

Cadena acudió ayer a la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja por tener dos juicios de desafuero abiertos al mismo tiempo, lo cual prohíbe la Constitución; además acusó que se violó su presunción de inocencia, ya que los partidos tienen prisa para cerrar el asunto.





