Eva Cadena presenta queja ante CNDH por desafuero

Ciudad de México

La diputada independiente Eva Cadena presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por ser juzgada, al mismo tiempo y con los mismos hechos y presunciones, por instancias locales y federales, lo cual prohíbe la Constitución.

"Quieren quitarme del paso, pero no es a mí a quién deben investigar sino a la diputada Rocío Nahle y al diputado Amado Cruz Malpica, verdaderos operadores financieros de Morena. En mi caso, sólo quiero un juicio y que valga la presunción de inocencia", afirmó.

La ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, dijo que las violaciones legales para iniciar su desafuero "son prueba de que les corre prisa por cerrar un asunto del que a los partidos políticos, Morena incluido, no les conviene hablar, y del que creen haber encontrado un caso de sanción ejemplar de bajo costo y alta eficacia".

Afirmó que Morena es el más interesado en encubrir que se financia igual que todos los partidos políticos, por lo que ha logrado la complicidad de otros institutos políticos en Veracruz para tratar de enjuiciarla lo más rápido posible.

"Me quieren desaforar porque Morena y el resto de los partidos saben que ese engaño que me hicieron para culparme de algo que no hice por voluntad ni conscientemente, sino inducida por el engaño, ocurre con ellos, lo realizan sus dirigentes, sin cámaras de video, en cantidades multimillonarias y de forma más común de lo que los ciudadanos piensan. Incluso, desviando dinero público del Congreso de Veracruz, como lo hizo Javier Duarte", señaló.

Refirió que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha invalidado "sin argumento legal alguno" los elementos y testigos en su defensa, y no ha recibido trato igualitario de quienes instruyen en su contra la declaratoria de procedencia por ser mujer y no pertenecer a ningún partido político.

"Los procesos iniciados en mi contra confirman también que quienes buscan quitarme por la vía del juicio de procedencia la diputación local de mayoría que ostento, no quieren ni les interesa llegar a la verdad, ni quieren darle explicaciones a la sociedad de algo que ya no se puede ocultar porque es uno de los problemas más graves en todos los partidos políticos: el financiamiento".

Subrayó que nadie en los partidos políticos "se propuso, ni quiere escuchar mi versión", por el contrario, propiciaron con sus señalamientos que fuera sentenciada como culpable, sin derecho a la elemental defensa, en el tribunal mediático. "Queda claro que soy la muestra que acomoda a todos los partidos por denunciar el financiamiento ilegal", aseguró.

Señaló que la queja ante la CNDH expone una serie de violaciones al nuevo sistema de justicia penal.

Dijo que presentará ante la Sección instructora del Congreso de la Unión la audiencia de desahogo de pruebas que se llevó a cabo ante la Comisión instructora del Congreso de Veracruz.

Además, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la violación de sus derechos cometida en su agravio por el Estado Mexicano a través del poder legislativo, "esto porque en nuestro país no se prevé ningún recurso efectivo de defensa, en contra de las decisiones de los congresos".







