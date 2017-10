Hay 40 nuevas denuncias en caso de Eugenio Hernández

Tamaulipas

Aún no se envía nuevo citatorio al ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, señaló Javier Castro, Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, al destacar que el ex funcionario no acudió al primero, sin embargo continúan las investigaciones.

Pero no puedo dar avances ni ningún dato particular de las investigaciones, porque violaría derechos de terceros y no sería justo, ni legal, solo dijo que hay 40 nuevas denuncias.

Así lo destacó, al señalar que "Todas las averiguaciones y carpetas de investigación están en constante investigación todos los días...siempre".

"Sobre cualquier investigación podemos investigar hasta que estemos listos para judicializar, antes no podemos en ningún tema en particular, darlo a conocer", explicó.

"Ningún dato puedo dar acerca de cualquier investigación, porque nos entorpece la investigación, cuando haya algo se dará, pero no puedo particularizar dando cifras, nombres y montos".

Dijo qué tiene 40 nuevas denuncias, por lo que reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncien.

Por último, dijo que hasta que vayan a judicializar darán a conocer de qué se trata la denuncia y quienes están involucrados.

JERR