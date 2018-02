Rechaza Estado vaya a concesionarse Metrorrey

Monterrey

El Gobierno del Estado afirmó que en la iniciativa de Ley de Transporte no está contemplado concesionar o privatizar el Sistema Metrorrey.

Abordado al término de su participación en la apertura del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso local, el gobernador Manuel González Flores indicó que no debe especularse sobre el tema, pues no hay nada al respecto.

"No, no, no está contemplado así, no va a ser así, para que no especulen sobre eso", dijo escuetamente en el acceso principal del recinto legislativo.

Lo anterior, luego de que trascendiera que con la iniciativa de Ley de Transporte que se alista presentar la próxima semana, entre las modificaciones apuntaría a una supuesta concesión de Metrorrey.

Por su parte, la Agencia Estatal del Transporte se escudó en que no era un tema de su competencia, mientras que la Dirección de Metrorrey se negó a dar entrevista para aclarar la versión de que se concesionaría el servicio del Metro a empresas privadas.

Ante esta serie de señalamientos se buscó a los enlaces de comunicación de ambos organismos pero ninguno quiso ofrecer su versión o aclarar si Metrorrey se concesionará a empresas o permanecerá bajo el esquema de fideicomiso.

Activistas se oponen

Al igual que la asociación civil Únete Pueblo, otros activistas se unieron a la petición de que el Congreso local frene la iniciativa de Ley del Transporte.

Rocío Montalvo, vocera de Únete Pueblo, manifestó que el borrador de la ley que presentaría la Agencia Estatal del Transporte la próxima semana al Congreso local incluye estos cambios, por lo que activist as pidieron a la Agencia Estatal del Transporte y a Metrorrey aclarar la situación.

Liliana Flores Benavides, vocera del colectivo Nosotros y ex diputada local, vio preocupante que el servicio se le concesione a empresas privadas debido a que ellos priorizarían la rentabilidad y no el servicio.

Señaló que el transporte en Nuevo León es el más caro del país y en caso de que se realicen nuevos aumentos esto afectaría a un gran porcentaje de la sociedad.

Sobre las declaraciones del director de la Agencia Estatal del Transporte de que se crearía un nuevo Consejo Estatal del Transporte en donde no estén incluidas organizaciones civiles, mencionó que eso sería un retroceso.

"Nuevo León es el estado cuyas tarifas de transporte son más altas del país, esa sería la plataforma de los nuevos concesionarios privados o sea todavía más, por esa razón no debe de aprobarse esto, en todo caso deben de hacer más eficiente todo.

"Por el otro lado modificar la ley para eliminar a las organizaciones (del consejo), nunca han estado, pero la ley (actual) dice que estén, entonces ya es asegurar que nunca estén (con la nueva ley) y que nunca puedan reclamar ese derecho", concluyó.

Cabe aclarar que no se ha realizado ningún aumento en las tarifas del transporte debido a que el Consejo pospuso indefinidamente la sesión en donde revisarían el tema.