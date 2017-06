Estado niega espiar a ciudadanos y a las ONG

Monterrey

El Gobierno del Estado descartó tener herramientas tecnológicas y realizar acciones de espionaje en contra de ciudadanos y Organizaciones Civiles.

Al respecto, Manuel González, secretario General de Gobierno, declaró que los ciudadanos que este miércoles fueron a realizar esa petición al Estado, los están “sobre estimando” porque, insistió, que el Estado no cuenta con el equipo ni con las cualidades necesarias para hacerlo.

“Yo creo que nos sobre estiman, no somos tan en ese extremo, lo que estamos haciendo es tratar de organizarnos para reducir la incidencia delictiva, tratar de tener más policías porque no tenemos ni el 50 por ciento de las mismas, ¿ustedes creen que vamos a estar investigando a las ONG? Pues claro que no, eso no sé en qué tiempo sucedería.

“Ni tenemos la capacidad para adquirir aparatos que, quién sabe si existan, porque muchos son mito y ficción, definitivamente no tenemos nada que ver, la Secretaría General de Gobierno menos, que es el área que podría porque es el que ve los asuntos políticos, estamos interesados en que tengan libertad total para participar y para llevar a cabo sus acciones”, dijo.

De igual forma, sostuvo que los ciudadanos tienen una mala referencia sobre las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez, quien aseguró el pasado 6 de enero que su administración cuenta con la tecnología necesaria para dar con quienes realizaron las afectaciones a la infraestructura del Palacio.

En este sentido, añadió que utilizaron las diversas grabaciones de los medios de comunicación, así como los videos que se subieron a las redes sociales el día de los disturbios.

“Pues mala referencia porque nosotros nos basamos de los que grabó el Arquitecto Benavides, nosotros de las tomas que hicieron pues nada más hicimos el acercamiento y dimos con quienes eran, de las fotos del Norte, de las fotos de Milenio o de las fotos de nosotros, pues ni modo que no supiéramos quiénes eran después de todo el daño que le hicieron al patrimonio sin tener razón”, concluyó.