No espiamos a nadie: Jaime

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón rechazó que su gobierno posea el software Pegasuss para espira a periodistas y defensores de los derechos humanos en Nuevo León.

En entrevista en el Museo de Historia Mexicana, el ejecutivo estatal indicó que no intervienen ni hackean a nadie pues no cuentan con las herramientas para hacerlo, como lo denunció por la mañana Ernesto Cerda Serna.

"No tenemos ningún software, nosotros no hacemos eso, tenemos una Policía Cibernética que lo anunciamos en el relanzamiento en el tema de seguridad, no necesito software, tengo aquí mis agentes secretos, llevo casi 2 mil 600 (...) Nosotros no tenemos espionaje, no lo haremos, no me parece legítimo ni adecuado, ni de buena costumbre.

"Hay información que nosotros tenemos que ver, que la leemos a través de Facebook, sobre todo, esos temas controvertidos de amenazas de algunos jóvenes en las escuelas, algunos fraudes que cometen algunas personas, ofreciendo algún servicio que no cumplen, todo ese tipo de cosas las hacemos a través de la página de Facebook; pero no intervenimos ninguna cuenta ni hackeamos ninguna cuenta, ni siquiera tenemos las herramientas para eso", dijo.

Por la mañana del jueves, al darse a conocer que supuestamente este malware es usado para el espionaje de periodistas y activistas, Ernesto Cerda Serna solicitó al Gobierno que informe si se ha usado en la entidad el software de Pegassus, utilizado para espionaje.

Rodríguez Calderón se limitó a decir que cuenta con sus "agentes secretos" que le informan a él y que incluso están infiltrados dentro de los medios de comunicación.

"Algunos de ustedes están aquí, ¿eh?, tengo agentes secretos en tu periódico, en el tuyo, y en el tuyo, agentes secretos que trabajan en sus medios que me pasan información, no mala, ni de ustedes, ni de sus periódicos, sino que me pasa n información de un choque, o de una escuela que está sin mantenimiento o de una empresa que no tiene permiso o de un negocio que no tiene... que ustedes en sus medios no publican y me lo pasan.

Respeta libre expresión

Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación de respetar la libertad de expresión, el mandatario estatal dijo que sí está cumpliendo este mandato.

"Qué más libertad de expresión tienen ustedes, ustedes publican lo que les da su gana, y yo les digo lo que me da mi gana, esa es la mejor libertad de expresión.

"Yo no agredo a nadie, acepto con toda responsabilidad las cosas que digo, con mucho gusto hacemos caso a la Comisión de Derechos Humanos, siempre le he hecho caso y nosotros no le estamos negando información a nadie, que tenemos diferencias y se las digo con todo respeto, pero no, en lo absoluto"; señaló.

El lunes pasado, el gobernador vetó al reportero del periódico El Norte y dijo que lo denunciaría por mentirosos al igual que a los demás medios de comunicación que así lo hagan.

KDSC