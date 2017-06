Basave advierte que lo espían desde que dirigió el PRD

Ciudad de México

El diputado federal Agustín Basave dijo que mientras fue presidente nacional del PRD e incluso ahora recibe mensajes y correos electrónicos con la características de los que manda el software Pegasus y agregó que tiene indicios de que su línea telefónica está intervenida.

En este contexto, calificó de grave el mensaje del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y dijo que es una burla denunciar este delito ante la Procuraduría General de la República, cuando ésta es una de las instituciones que hicieron uso del malware.

En entrevista, el líder perredista advirtió que el mensaje del jefe del Ejecutivo es "grave" e "increíble", y añadió que no hay credibilidad en el gobierno federal después de lo dicho.

"Lo que dijo es lo que piensa: amenazó a las víctimas del espionaje de que estaban difamando; además de espiar, amenaza. A otro perro con ese hueso de que el espionaje no viene del gobierno federal, eso no se lo cree nadie, no sólo miente, sino que además amenaza con que a las víctimas del espionaje los van a demandar, eso fue lo que dijo", recordó Basave.

Añadió que mientras fue presidente nacional del PRD recibió mensajes y mails que coinciden con las características que el New York Times publicó en el reportaje que reveló el presunto espionaje del gobierno federal a periodistas y activistas sociales.

"Cuando era presidente del PRD me llegaron varios de esos, antes incluso ya me habían llegando y después me han seguido llegando, mensajes de texto como emails que dicen cosas así como 'mira lo que dicen de ti' o 'mira esta página'", señaló.

El líder perredista dijo que mientras hace llamadas telefónicas escucha sonidos e incluso voces, lo que lo hace pensar que su línea está intervenida. "Y mi teléfono, mi teléfono no sé si ahorita estás escuchando el eco, es una cosa terrible", dijo.

Debido a que la entrevista se hizo por teléfono, aprovechó para "mandarle un mensaje a (Eugenio) Ímaz (director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional) que por favor modernicen su tecnología, que de perdida no hagan tanto ruido, yo hablo todos los días y se escucha el eco, y no solamente el eco, he oído voces, cuando hago una llamada se oye un clic", detalló.

Acerca del llamado del gobierno federal a denunciar a la PGR los posibles casos de espionaje, Basave comentó: "Te dicen, ve a presentar tu denuncia a la PGR, que fue una de las dependencias que compró el software Pegasus, o sea, ve a presentar tu denuncia ante una de las instituciones que espían, ¡por favor, es una burla!".









SBG