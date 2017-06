Busca Escobedo garantizar audiencia antes de multar

Escobedo

Este martes la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, presentó el "Sistema De Movilidad Sustentable" que propone un cambio de esquema en la aplicación de multas con el fin de garantizar el derecho de audiencia a los ciudadanos antes de imponerles una infracción.

La munícipe informó que a partir del 2 de agosto los agentes de tránsito de Escobedo entregarán una boleta y un citatorio para que en los 10 días hábiles posteriores los ciudadanos puedan acudir a una de las dos salas de audiencia a que un juez determine su presunta inocencia o culpabilidad.

"Si procede o no la multa es en cinco minutos, en el momento en el que tú llegas a la audiencia dices: 'yo no cometí esa infracción, soy del citatorio 232, entonces va a buscar el juez el 232, el tránsito qué pruebas puso, a ver si es cierto, el juez va a decir: 'no puso nada, no puso ni una foto, no puso ni un video, tiene razón la ciudadana la infracción no procede', punto", explicó Clara Luz.

Esto es con el fin de eliminar la corrupción y sobornos en el proceso de aplicación de multas, ya que todo será supervisado por un consejo ciudadano autónomo que integrarán vecinos, asociaciones civiles, urbanistas, especialistas en movilidad y medio ambiente, entre otros.

Asimismo, para garantizar mayor certidumbre a los ciudadanos y a los agentes se adquirirán radares láser, cámaras personales para policías viales, cámaras de video en patrullas y un sistema digital en donde queden registrados los conductores reincidentes y elementos acusados de corrupción, todo ello con una inversión de 8 millones de pesos.

"Queremos garantizarle al ciudadano que el gobierno va a estar trabajando en pro de la confianza, en pro del orden, en pro de la justicia, en pro de la transparencia y no viceversa.

"La intención con esta parte de los citatorios, con esta parte de la agilización de los trámites y con la liberación del derecho de audiencia creemos que vamos a darle al ciudadano el privilegio de que sea la autoridad quien tenga que demostrar que haya una infracción y no que sea el ciudadano el que demuestre que no hubo esa infracción", mencionó.

Cabe destacar que Escobedo aplica en promedio 300 multas diarias, y el programa arrancaría sólo con dos salas de audiencia, y un plazo límite de 10 días para que los ciudadanos acudan.

