Hubo error y se corrige, ofrece López Obrador a los rectores

Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que reducir el presupuesto a las universidades “fue un error”, pues con ello se incumplió su compromiso de mantener por lo menos los mismos recursos que recibieron en 2018, por lo que prometió que se rectificará el yerro y se ajustará el proyecto presupuestal para 2019.



“Quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, que se cometió un error en la presentación del Presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el dinero de las universidades y se presentó un presupuesto en donde, en efecto, hay una disminución de 4, 5 mil millones de pesos a las universidades públicas.



“Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que corresponde, lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la Anuies. Dije que si no aumentaba el presupuesto, iba a ser el mismo de 2018 más inflación; ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir”, informó el mandatario luego de la inconformidad de las universidades públicas por la reducción de sus recursos para el próximo año y la amenaza de manifestarse mañana.



El Presidente reconoció que aunque hizo este compromiso público, “no se registró en el presupuesto y esto ha creado inconformidades”, por lo que expresó: “En mi gobierno, cuando se cometa un error vamos a rectificar, porque no podemos aferrarnos”.



Aunque a cambio hizo un llamado a los rectores para que actúen con rectitud y sin derroches.



“Que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de las autonomías, pero quiero que haya honradez; se acaba la corrupción”, señaló al inaugurar el Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que estará a cargo de Raquel Sosa y con el que su gobierno pretende construir 100 universidades públicas en todo el país.



El Presidente también oficializó la reapertura de la escuela normal rural Luis Villarreal, El Mexe, de Hidalgo, cerrada desde hace 10 años por el entonces gobernador priista Miguel Ángel Osorio Chong, y reconoció el apoyo del gobernador Omar Fayad en esta decisión.



“Hay diferencias, pero sabemos actuar con responsabilidad y con madurez, y quiero aquí reconocer a Omar Fayad, que tuvo el valor de acompañarme, de dar la cara y de actuar de manera responsable e institucional”, expresó AMLO.



Sin embargo, el gobernador hidalguense recibió abucheos, rechiflas y consignas por parte de los maestros de El Mexe, quienes lo acusaron de traidor.



YA NO HABLARÁ DEL NAIM



Por la mañana, en su conferencia diaria, López Obrador dijo que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, le pidió no ventilar detalles sobre las negociaciones que mantienen con los inversionistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, pero afirmó que el proyecto de Santa Lucía sí se realizará.



Después de que los dueños de bonos del proyecto en Texcoco se han negado a aceptar la oferta de compra del nuevo gobierno federal y reconocieron que tendrían que buscar otras opciones, el Presidente explicó que será Hacienda la que se encargará de resolver el tema.



“No quiero profundizar más sobre este tema porque hay una negociación, si se puede decir así, y quiero ser prudente, me lo han pedido los servidores públicos de Hacienda. Nada más tengo permitido externar que se van a respetar las inversiones en bonos y se va a responder a los que tienen contratos, no habrá afectación y la nación va a beneficiarse”.



Al preguntarle directamente si están pensando en mantener las obras en Texcoco, AMLO respondió: “Se va a resolver el problema de saturación, vamos a cumplir, tres pistas en Santa Lucía más dos del aeropuerto actual, cinco pistas de muy buena calidad. También puedo aclararles que en el presupuesto se están destinando 3 mil millones de pesos para rehabilitar el actual aeropuerto”.



—¿Y la construcción de Santa Lucía cuándo empieza? —se le insistió.



—Pronto, muy pronto —dijo.



DEVUELVE 22 MIL PESOS



De los 76 mil 159.59 pesos que López Obrador recibió en su primera quincena como Presidente, devolvió 22 mil 313.29 pesos, por la austeridad republicana.



El jefe del Ejecutivo detalló que recibió el monto equivalente a lo que ganaba su antecesor Enrique Peña Nieto, por lo que, “en congruencia” con las medidas de austeridad aplicadas por este gobierno, devolvió 29 por ciento, a fin de quedarse con lo que corresponde al nuevo sueldo de 108 mil pesos mensuales.



Dijo que la Presidencia no lo volverá fifí, que seguirá trabajando por y para los más pobres con los ajustes adicionales que sean necesarios en gastos burocráticos y con el compromiso de que su gobierno no será “facilitador de saqueo”, como sucedía en el pasado.



Y ADEMÁS



PROPUESTAS DE EMBAJADORES



El presidente Andrés Manuel López Obrador envió para su ratificación al Senado la propuesta de Martha Bárcena como embajadora de México en EU y la de Juan Ramón de la Fuente como representante permanente ante la ONU.



Durante la reunión del canciller Marcelo Ebrard con la Junta de Coordinación Política del Senado se conoció que el Ejecutivo remitió las propuestas, que serán dictaminadas en la Comisión de Relaciones Exteriores; los propuestos deberán comparecer.