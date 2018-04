Cordero pide a senadores no extorsionar a la Secretaría de Hacienda

México

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, acusó, sin dar nombres, a legisladores de “extorsionar” a la nueva subsecretaria de Hacienda, Ursula Carreño, durante la sesión del pleno de este jueves en la que fue ratificada.

Cordero subió a la Mesa Directivo para reclamar a senadores que, dijo, se acercaron a la funcionaria para condicionarle su voto a favor.

“El motivo de mi participación en tribuna no es señalarle ni pedirle cosas a la Secretaría de Hacienda, es pedírsela a ustedes, a ustedes queridos compañeros: no extorsionen a la nueva subsecretaria.

“Pedir gestión de recursos públicos es una de las peores prácticas presupuestales en el mundo, y eso lamentablemente, está muy enquistado en el Congreso mexicano. Queremos un país democrático, queremos un país de instituciones, dejemos de extorsionar y chantajear a la Secretaría de Hacienda”, expresó.

Incluso, Cordero retó a quienes quisieran negar estas prácticas. “Y el que esté libre de pecado, que me sostenga la mirada y que me diga que no iba a pedir dinero a la Secretaría de Hacienda, que no tiene gestiones. Entonces lo que yo les pido es que dejemos a la nueva subsecretaria trabajar en libertad, como debe ser, y evitemos la tentación de irle a pedir favores”.

“Evitemos la tentación, a los coordinadores parlamentarios, de ir a hacer su comandita y que se la cumpla la subsecretaria. De extorsionarla y decirle que la votamos a favor pero que le vamos a ir a pedir cosas. Yo creo, que tengamos un poco de vergüenza, y muchos de los problemas que existen en el país, también son ocasionados por nosotros mismos”.

Cordero no precisó quiénes fueron los que “chantajearon” a Carreño quien fue ratificada como subsecretaria de Egresos de la SHCP, con 66 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones.

Luego de la ratificación, Cordero tomó protesta de ley a la nueva funcionaria.

Carreño es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con 15 años de experiencia en el servicio público y es la primera mujer en ocupar el cargo.

Los senadores Mario Delegado Carrillo, del PT; Isidro Pedraza Chávez, del PRD y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del PAN, se pronunciaron a favor de la ratificación, no obstante, criticaron el nivel de gasto durante la presente administración, el bajo crecimiento económico, el nivel de endeudamiento y los casos de desvíos de recursos en los estados de la República.

AJE