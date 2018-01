Peña pide evitar pasar del enojo a la angustia

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el "enojo extendido de algunos" no puede nublar la vista ante los avances logrados en nuestro país, pues "no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, se nuble tal nuestra vista ante el enojo, que pasemos del enojo a la angustia y la preocupación".

TE RECOMENDAMOS: Volaris anuncia compra histórica de 80 aviones

"Debemos mantenernos en un rumbo crecimiento y de desarrollo hacia adelante", dijo el Presidente durante el anuncio de inversión de Volaris por 9 mil 300 millones de dólares para la compra de 80 aviones Airbus.

Peña Nieto destacó que en esta administración se han realizado inversiones sin precedentes en el sector aéreo y que esto es consistente con el nivel de desarrollo y la proyección que México está teniendo a partir de políticas públicas que se han implementado y especialmente a partir de los cambios estructurales que nuestro país se atrevió a realizar.

"México está creciendo y está alcanzando un mayor desarrollo y la generación de una clase media que se va extendiendo, por eso yo he señalado, he dicho en distintos momentos no puede de ninguna manera lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo", resaltó.

TE RECOMENDAMOS: Peña dice ‘no’ a amnistía a criminales

El presidente aseguró que su administración ha logrado la mayor inversión en el sector aéreo y que México cuenta hoy con la flota más grande de la historia, que es 34 por ciento superior a la que se tenía en 2012.

También explicó que se han invertido en la construcción de aeropuertos 81 mil millones de pesos, que representa 3.5 veces más a lo realizado en la administración pasada.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que a diferencia del sexenio anterior, cuando desparecieron 10 aerolíneas y bajó la calificación de México en el sector, hoy México registra el mayor crecimiento de la historia.

El presidente Peña Nieto atestiguó la firma del convenio para la adquisición de las aeronaves entre Enrique Beltranera, CEO de Volaris; Rafael Lindo, presidente de Airbus Latinoamérica y Alfonso González, presidente del Consejo de Administración de Volaris.









OVM