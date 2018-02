No reconocer avances sería faltar a la verdad: Peña

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto defendió el Pacto por México y las reformas estructurales a las que dio origen, en el aniversario 101 de la promulgación de la Constitución Mexicana.

"Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo la prosperidad y el bienestar de México; desconocer esos avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política", dijo desde el Teatro de la República en Querétaro, acompañado de gobernadores y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Peña Nieto resaltó que las acciones derivadas de las reformas ya se traducen en mejores oportunidades, entre ellas el establecimiento del derecho constitucional a una educación de calidad y a procedimientos transparentes que promueven la formación continua de profesores.

En materia política, dijo, México cuenta con instituciones más democráticas y con espacios de mayor participación gracias a las candidaturas independientes.

El mandatario dijo que la reforma energética permitió comprometer inversiones por 170 mil millones de pesos, mientras que la de telecomunicaciones redujo los costos de la telefonía y permitió que más personas tengan acceso a internet.

"Los promotores del Pacto por México demostramos que los mexicanos sabemos anteponer la unidad de la nación a los intereses particulares y partidistas", aseguró.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llamó a defender la vida institucional del país a través del respeto a la pluralidad.

"Este año estará señalado como el de los grandes procesos electorales. Más de 18 mil cargos de elección popular van a dirimir ante las urnas su destino. Están citados los ciudadanos mexicanos para elegir la oferta política que mejor satisfaga sus expectativas. Ahí está el reto de aceptar en definitiva la vida institucional en la pluralidad", dijo Navarrete Prida.

Además, hizo un reconocimiento al Presidente por las modificaciones constitucionales impulsadas durante su sexenio y dijo que aunque se trató en algunos casos de decisiones difíciles, no se debe escatimar reconocimiento.

En tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, señaló que "el principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento" y que no es posible triunfar sobre la injusticia si no se entiende que respetar la ley es respetarnos.

"Exijamos sí a autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros como ciudadanos conscientes de cumplir con nuestras obligaciones; sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos que respetar y no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja".



El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, pidió defender la Constitución y la vida institucional, entendiendo que no hay soluciones mágicas para resolver los grandes problemas del país.

"A nuestra generación le toca actuar con responsabilidad. No demos por sentado que todo lo que se ha ganado llegó para quedarse. Décadas de avance se pueden perder en tan solo unos meses de irresponsabilidad. El reto está en evitar regresos románticos que nunca más volverá. El reto está en evitar el aplauso fácil y soluciones exóticas a los problemas que exigen solución. El reto de nuestra generación está en entender que no hay soluciones mágicas, está en entender que sólo en el trabajo duro, honesto y profesional pueden sacar adelante a México", destacó el panista.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pidió hacer un compromiso a los poderes de la Unión para conducirse con responsabilidad e imparcialidad pero ya los actores políticos para convocar a la altura el respeto a la civilidad y no dividir a México así como privilegiar la propuesta sobre la ofensa y acatar los resultados.







OVM