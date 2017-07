No escuchamos comentario de Trump sobre muro: Videgaray

Ciudad de México

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que en la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump no se tocó el tema del muro fronterizo.

"El tema del muro no se trató. Habíamos, es algo, lo que hemos dicho, no es un tema en la relación bilateral. Habíamos acordado previamente con los equipos, que el muro no se tocaría y efectivamente no se habló del tema del muro. He visto ya estos reportes que hablan de un comentario. Yo estaba en la reunión, yo no escuché ese comentario.

Yo estaba ahí y no lo oí, el presidente (Peña Nieto) tampoco lo escuchó. Es un tema que no se tocó, en parte porque tenemos una diferencia notoria. Ese comentario lo ha deber dicho muy bajito porque yo no lo escuché", aseguró el secretario.

México y Estados Unidos analizan viabilidad de nuevo programa bracero

Dijo que los mandatarios abrieron la posibilidad de analizar un mecanismo de empleo temporal que favorezca a trabajadores mexicanos agrícolas, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

"Explorar juntos (México y Estados Unidos) la posibilidad de generar nuevos mecanismos de migración para trabajadores agrícolas, el que pudiéramos tener que permitieran a trabajadores mexicanos del sector agrícola trabajar en Estados Unidos y entrar y salir desde México hacia Estados Unidos de manera legal. Los presidentes acordaron explorar. Esto no estaba previsto, Fue al final de la conversación", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El canciller mexicano aseguró que reunión entre los presidentes, en la Cumbre del G20, fue sin sorpresas, cordial y respetuosa.

"No la hubo (sorpresa), fue una conversación conforme a lo esperado, en términos respetuosos y cordiales. Se reconoce que hubo avances, con muchas expectativas", dijo.

Durante el primer encuentro desde que el republicano rindiera protesta en enero, los jefes de estado abordaron la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el combate al crimen organizado, la problemática en Venezuela y acordaron analizar la posibilidad de que agrícolas mexicanos puedan entrar y salir de Estados Unidos para trabajar.

"El tema que se dedicó más tiempo es a la inminente negociación para el Tratado de Libre Comercio. Los presidentes encabezarán un proceso de negociación que empezará el 16 de agosto. Se acordó que debe ser un proceso rápido", dijo.







