Que Peña se ponga a trabajar, no a hacer campaña: PRD

México requiere que el presidente Enrique Peña Nieto deje de hacer campaña electoral y se ponga a trabajar por el bien de nuestro país, pues lo que hace en el Estado de México, Coahuila y Nayarit es una actitud cínica, inmoral e irresponsable, afirmó Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática.

"Hacemos un llamado al presidente y funcionarios federales a que contribuyan con el fortalecimiento de la democracia en México y no sean ellos quienes pongan los malos ejemplos de desviación de recursos públicos para comprar las voluntades de las y los mexiquenses", dijo.

Además, publicó en su cuenta de Twitter que el PRD ha denunciado recurrentemente el uso de recursos públicos en los estados donde habrá elecciones en el mes de junio.

Hemos denunciado de manera recurrente el uso de recursos públicos de las dependencias federales en los estados donde habrá elección. — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) April 11, 2017

En ese mismo sentido, explicó que no se trata de "tener prudencia", como le recomendó a Peña Nieto el Instituto Nacional Electoral acerca de su "gira de trabajo" por el Estado de México el pasado martes, "sino de (la) responsabilidad que tienen de hacer un gobierno para todos, y no sólo con visos electorales, sobre todo porque las leyes son muy precisas de no comprar las voluntades, de no desviar los recursos públicos", precisó.

"En un país que tiene altos niveles de inseguridad, cuatro mil muertos en el último año y medio y pobreza extrema, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, no vemos al presidente haciendo tantas visitas, sobre todo cuando no hay procesos electorales y eso es lo que lastima al pueblo de México. Ahí queremos verlo", dijo la secretaria general del PRD.

"Tampoco vemos al presidente pronunciándose, por ejemplo, o su gabinete de seguridad haciendo lo posible en estados como Guerrero, Tamaulipas o Nayarit para salir de esto, y eso es lo que requerimos, no la actitud cínica e irresponsable del gobierno federal respecto de las elecciones de este año", agregó.

Una vez iniciadas las campañas, el reparto de programas locales es un delito, advirtió, "pero ellos se encubren conque no llaman directamente a votar, pero la sola presencia de las autoridades federales y el reparto de programas desde luego que tiene una influencia en los procesos electorales".

Al respecto, recordó que en algunos estados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado la anulación de las elecciones, como sucedió en Colima.

"Por ello, insistimos en hacer un llamado a las autoridades a que dejen de intervenir en el proceso del Estado de México, Coahuila y Nayarit, lo cual ha sido evidente, y que el propio PRI ha reconocido de manera cínica. Pueden buscar en las leyes recovecos para que no sea ilegal, pero ante la vista de México es inmoral e irresponsable", acusó Mojica.

Información de candidatos será evaluada por PGR

En una conferencia, la secretaria general anunció que pondrá a disposición de la Procuraduría General de la República los datos de mil 73 candidatos a puestos de elección popular por el PRD en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, de modo que se les investigue y se compruebe que no tienen nexos algún grupo criminal.



Al respecto, comentó que este miércoles terminarán de hacer el listado que se conforma de 700 personas en Veracruz, 314 en Coahuila, 58 en Nayarit y una en el Estado de México.

"Esto es para darle certeza al electorado de que ninguno de nuestros aspirantes tiene algún nexo con la delincuencia y exigimos que los demás partidos hagan lo mismo", agregó.

Por otra parte y acerca de que Miguel Ángel Macera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México vea en el PRD una fuerza para llegar a la Presidencia, la secretaria general de dicho partido político se congratuló, "porque él, junto a Silvano Aureoles y Graco Ramírez ven a este instituto con la fortaleza necesaria para poner en la mesa sus aspiraciones".

En cuanto a la detención de Tomás Yarrington advirtió: "Una vez más se ve un acto de omisión del gobierno federal, lo cual propicia la impunidad".

















