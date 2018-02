Para que a México le vaya bien, a Jalisco le debe ir bien

Guadalajara

Vino a Jalisco y se reunió con los productores del campo. Ya fuera en actos públicos, o en reuniones privadas, el precandidato del PRI-PVEM-Panal dedicó la mayor parte de su gira de dos días a la entidad a conversar con campesinos y empresarios del sector agropecuario.

José Antonio Meade, de mezclilla y camisa arremangada, recién bajando de una camioneta que le llevó de Tala a La Venta del Astillero, conversó el fin de semana unos minutos en exclusiva con MILENIO Jalisco. Su visión sobre el campo, por supuesto, fue tema de la charla, pero también de cómo ve a Jalisco, y de aspectos de una precampaña que está llegando a su fin. Aquí le presentamos parte de esa conversación:



Con su experiencia en el gobierno, ¿cómo se ve Jalisco desde la federación? ¿Cómo es la relación de la federación con Jalisco?

Mira. Yo trabajé muy de cerca con Jalisco en cada uno de mis desempeños. No hay ninguna métrica en la que Jalisco sea pequeño. Jalisco es importante desde el punto de vista del sector agropecuario, desde el punto de vista del sector industrial; Jalisco es relevante desde el punto de vista turístico. Jalisco es relevante desde el punto de vista de la inclusión.

Yo visité Jalisco como secretario de Desarrollo Social varias veces. De hecho hice equipo por primera vez con Miguel Castro, y hoy estoy muy contento de hacerlo por segunda (ocasión). Pero para que al país le vaya bien, a Jalisco le tiene que ir bien. No puedo entender un México competitivo si Jalisco no está operando, si no está funcionando de la mejor manera posible. No puede haber un México seguro si Jalisco no está funcionando de la mejor manera posible.

Y eso quiere decir que el trabajo entre Jalisco y la federación tienen que ser cercano, en equipo, entendiendo la circunstancia estratégica que tiene Jalisco para el desarrollo del país.



En esta ocasión se reúne con gente del campo en Jalisco. ¿Qué le ofrece a la gente del campo, o por el contrario, qué espera escuchar?

Mira. Yo trabajé casi cinco años en la Financiera Rural. Es el desempeño que he tenido por más tiempo, y es el sector que conozco mejor. A mí me nombraron director de la Financiera el 10 de mayo de 2002, y me tocó encabezar una transformación profunda; de hecho me nombraron director de Banrural. Me tocó convertir Banrural en la Financiera Rural, y encabezar un proceso de reestructura de la forma, y de la plataforma, desde la que se da crédito al campo mexicano.

Y es un campo que requiere una reforma que permita que tengamos cinco o seis elementos centrales: el campo y la zona rural debe ser segura; tiene uno que estar tranquilo de que cosecha, integridad, vida y ganado, no van a ser sustraídos por la delincuencia organizada.

Tiene que ser un campo al que le acerquemos la seguridad social. Y tenemos que acercar a los productores a tenerla. Eso implica presencia de servicios, sobre todo servicios médicos en la zona rural. Tenemos que darle certeza al campo para que planee. Uno de los elementos que le mete más incertidumbre al campo es cuando año con año cambiamos reglas y presupuestos. Vemos que nuestros socios comerciales tienen instrumentos de planeación que debiéramos darle para que puedan competir también a nuestros productores.

Tenemos que poner al centro al productor. Hoy el productor pasa a veces más tiempo en oficinas que en el campo; y lo que tenemos que hacer es que los servidores públicos que trabajan para el campo, pasen más tiempo en el campo que en las oficinas.

Y tenemos que asegurar que ciencia y tecnología, y la infraestructura, nos ayuden a tener un campo mucho más incluyente.



Esta pregunta tiene más que ver con la precampaña. En el camino, literal, vi una manta que decía, que le daba la bienvenida a Jalisco, pero con esta frase textual: "los priistas de Jalisco sí lo queremos". ¿Hay priistas que no lo quieren?

(Risas) Se han de haber referido a Juana mi esposa; pero ella también me quiere. Para que no tengan duda: unos y otros, todos me quieren. Prácticamente ya estoy por terminar mi recorrido por el país, los encuentros con la militancia, y te diría que mantas como esa me han recibido en todos lados; me faltan tres estados, entonces acaso se referían a esos tres, y cuando los visite estoy seguro que me van a querer también.



Hay precandidatos que ya presentaron prácticamente a todo su gabinete. ¿Usted va a presentar el suyo también pronto?

Mira, al paso al que llevan, van a tener que empezar a hacerle cambios. La verdad es que, lo que yo creo que la gente espera de nosotros, es seriedad y certeza. Para que vean que entendemos cuáles son sus problemas, y que sabemos cómo resolverlos. Lo que nos toca hacer no son ocurrencias, ni políticas ni de propuestas públicas. Y tampoco son descalificaciones. Lo que la gente quiere es saber qué vamos a hacer de la inseguridad, cómo vamos a defender su empleo; cómo le vamos a dar más servicios, y cómo en conjunto vamos a lograr con ello que vivan mejor.

Y creo que si logramos transmitir eso en la campaña, y si logramos que la campaña sea sobre esas propuestas, no solamente nos va a ir bien a nosotros en términos de que tengamos las mejores propuestas y los mejores perfiles, le va a caer bien al país, porque se van a resolver sus problemas.



Si pudiera definir a Jalisco en cuatro palabras diferentes, ¿qué palabras serían éstas?

Estratégico, hermoso, hospitalario y productivo.

MC