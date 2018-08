Adín Castillo

Como parte del programa "Un Millón de árboles para Nuevo León", la Secretaría de Desarrollo Sustentable entregó dos millones de pesos al Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), provenientes del Programa de compensaciones Ambientales que aportan las empresas.

En rueda de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, entregó el cheque simbólico de los dos millones de pesos al presidente de la FAMM, Alfonso Garza, en presencia de empresarios que realizaron aportaciones para el proyecto.

El secretario de Desarrollo Sustentable en Nuevo León, Manuel Vital, dijo que empezarán en alrededor de seis meses con medio millón de árboles.

"Principalmente van a ser sembrados en la Sierra Alta del Parque Cumbres de Monterrey y zonas aledañas, la idea es que el vivero arranque a finales de este año, yo creo que podríamos empezar a sembrar los primeros en unos seis meses más, sería el medio millón inicialmente", indicó.



El presidente de la FAMM detalló que los recursos serán utilizados para la construcción de un vivero forestal con capacidad de producir alrededor de 500 mil plántulas anuales y plantar un millón de árboles en la cuenca del río Santa Catarina.

Por su parte, Rodríguez Calderón destacó la importancia del proyecto como una fuente vital para el agua, tan necesario para el crecimiento de la entidad.

“Nuevo León sin agua no crece; Nuevo León sin agua vive enojado; Nuevo León sin agua siempre está buscando tener la oportunidad de poder avanzar... de nada sirve si nuestros afluentes siguen siendo el cañón de la Huasteca, si no lo cuidamos, de nada sirve si no arborizamos parte de la ciudad metropolitana en la que tenemos que bajar contaminación por polvos", dijo.

Además, detalló que el gobierno destinará recursos del Fondo de Hidrocarburos para adquirir 30 mil árboles para planteles educativos, además de que proyectan rehabilitar los cuatro viveros con que cuenta el Estado.



