Víctor Hugo Ornelas

Con basura, muebles viejos, documentos empolvados, computadoras sin registros de información y llenas de “tiliches”, es como recibieron algunas oficinas de secretarias del gobierno de Jalisco, sin embargo ese no es el mayor de los problemas, sino que este rezago afecta la operación de algunas oficinas que han dedicado los primeros días en tratar de ordenar el espacio en el que se desempeñarán los próximos seis años.



Las secretarías que forman parte de la coordinación de Desarrollo Social del gobierno del estado han tenido que iniciar operaciones en condiciones adversas, señaló la titular de esta coordinación Bárbara Casillas, pues no sólo se han encontrado con un desorden operativo y administrativo sino que en algunos casos hay un importante rezago de información que no les permite definir con certeza en dónde se encuentran parados.



Junto a los titulares de la Secretaría de Salud, el DIF Jalisco, el organismo público descentralizado Servicios de Salud, la Secretaría de Cultura, la Procuraduría Social y la Secretaría de Educación entre otros, la funcionaria dio a conocer algunos aspectos sobre las condiciones en que han recibido las oficinas estatales.

“Algunos casos ya son evidentes, como el tema de las albercas del Code, de que no estaban preparadas para recibir un campeonato de natación” señaló Bárbara Casillas y agregó que este mes de diciembre pretenden aprovecharlo para concluir la revisión en cada una de las áreas y oficinas para realizar las observaciones correspondientes dentro del plazo que marca la ley como parte del proceso de entrega recepción.



Los nuevos titulares de estas secretarías y sus equipos de trabajo no han podido revisar inventarios y otros datos debido a que “ni siquiera hay un archivo de Excel”, y los documentos que han identificado carecen de una sistematización que les permita seguir una ruta adecuada para constatar las condiciones administrativas de cada dependencia.





“Hay áreas en el abandono total, hemos encontrado mucha basura, no daban de baja bienes muebles que no sirven, también infraestructura abandonada y en el tema de salud la realidad es que también hemos encontrado un gran desorden administrativo que la gente conoce por el desabasto de medicinas y de doctoras, pero el desorden administrativo es mayor a eso”, explicó Bárbara Casillas.

Todas las observaciones que se acumulen y documenten durante este mes de diciembre llevarán a un proceso administrativo, aunque en algunos casos, según la coordinadora de Desarrollo Social, habrá que llevarlos a la vía penal.

