Peña reconoce repunte de delitos en 2016

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en los primeros seis meses del año se registró un repunte en distintos delitos, pero aseguró que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha disminuido en siete puntos desde 2012.

En entrevista con José Cárdenas, en Radio Fórmula, el mandatario señaló que el combate a la criminalidad es uno de los grandes retos que ha enfrentado su gobierno y que ha acreditado avances en la materia.

"Tengo que reconocer que en este primer semestre de este año tuvimos un repunte en la comisión de distintos delitos, es cierto, pero pasamos de tener (…) en 2012 (una tasa de) 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, llegamos a bajarla a 16”, detalló en entrevista.

En términos generales, explicó Peña, si se comparan los números actuales en materia de seguridad con los de hace 4 años, “ha habido una caída en todos los indicadores de los delitos cometidos y que más lastiman a la sociedad".

El Presidente urgió a los legisladores federales atender la iniciativa de mando único que está pendiente de discutir.

“No estamos en el nivel que queremos estar y tenemos que reforzar nuestra tarea. Está pendiente que el Congreso apruebe este modelo que me parece es fundamental y que tiene que ver con el fortalecimiento de las policías estatales y de poder generar mandos únicos, no dar este paso pues lo único que tenemos es muchas policías, muy fragmentado el modelo policiaco y donde no hay capacidad del gobierno federal es de suplir las tareas que en la mayoría de los caso tiene que sumir las policías estatales", destacó Peña.