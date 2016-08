Tesis de Peña es de hace 25 años; cumplió con requisitos para título: Presidencia

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto cumplió con los requisitos de la Universidad Panamericana para titularse como abogado, afirmó Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República.

"El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado", aseguró en un comunicado, luego de que anoche el portal Aristegui Noticias publicara una nota en la que señala que Peña Nieto plagió párrafos de otros libros para su tesis.

"Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico", dijo el vocero presidencial.

En el comunicado, Eduardo Sánchez explica que ayer por la tarde, antes de que se publicara la información, recibió un mensaje de uno de los reporteros que firma la nota y en el cual le solicitó una reacción de la Presidencia de la República.

Sánchez detalló que como no conocía el contenido de lo que se iba a publicar no podía dar versiones al respecto.

"En virtud de que no puedo dar versiones de algo que desconozco, le pedí (al reportero) que me enviara sus preguntas. Me respondió lo siguiente a las 13:26, vía correo electrónico: 'No tenemos un formulario con varias preguntas, nuestro interés es saber si tiene un comentario sobre lo que publicaremos. A partir de una revisión de la tesis "El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón (...), se detectaron párrafos con citas mal hechas y un amplio porcentaje de plagio a por lo menos diez de los autores referidos en su bibliografía. Queremos saber si la Presidencia o el señor Enrique Peña Nieto tendrían algo que comentar al respecto'".

Narró que el equipo de la periodista ofreció reunirse con él para mostrarle "los elementos con los que se sostiene este reportaje".

Sin embargo, el vocero de la Presidencia reiteró que no podía dar una versión de algo que desconocía.

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, consideró que la nota publicada anoche se trata de un señalamiento falso y sin trascendencia.

"Desconozco exactamente el tema, no sé si realmente sea cierto o no, me parece que no lo es. Yo creo que finalmente hay ahí una, pues no sé, no quisiera calificarlo, pero me parece que es un señalamiento que no corresponde con la realidad, ni realmente con algo trascendente o importante", dijo esta mañana en entrevista con Carlos Loret de Mola.

- ¿Corresponde a la SEP abrir alguna investigación para indagar si lo hizo o no lo hizo (un plagio)?

"No, a nosotros no nos correspondería nada de esto que estás señalando", dijo Nuño Mayer.

Anoche, el portal Aristegui Noticias publicó la nota "Peña Nieto, de plagiador a presidente", en la que afirma que con base en un análisis elaborado por un grupo de especialistas y académicos, Enrique Peña Nieto plagió al menos a diez autores en su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana.