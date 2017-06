Peña dice que no perseguirá a quien denunció espionaje

Jalisco

El presidente Enrique Peña Nieto aclaró que su gobierno no actuará en contra de quienes denunciaron un presunto espionaje por parte de su administración, sin embargo, aclaró que si hay alguien dentro del gobierno que eventualmente hubiese pensado en una actividad ilegal y al margen de la ley, la Procuraduría General de la República debe ser la instancia que lo investigue.

Durante una supervisión de las obras de la línea tres del tren ligero en Jalisco, se le preguntó al mandatario si la instrucción dada a la PGR será el principio de una persecución judicial por haber denunciado el espionaje.

TE RECOMENDAMOS: Todos nos sentimos espiados, responde Peña

A este cuestionamiento, respondió: "Yo no sé por qué este empeño al llevar... al gobierno, todo lo contrario, lo que estoy queriendo afirmar primero es que el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna persona y no hay el más mínimo sustento a una afirmación de este tipo".

Minutos antes, el titular del Poder Ejecutivo dijo "espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno".

TE RECOMENDAMOS: Preocupa a embajada de EU uso de su nombre para espiar



En este contexto insistió en que "si hay alguien dentro del gobierno que eventualmente hubiese pensado en una actividad ilegal y al margen de la ley, pues que sea la procuraduría la que investigue".

Finalmente, reiteró: "no somos un gobierno que espía, esta afirmación, este señalamiento, así de categórico, que muchos han señalado hacia el presidente y hacia su gobierno es inadmisible, no somos un gobierno que persigue a quien no está con la opinión que tenga el gobierno. Y hemos sido lo más respetuosos".













SBG