En Los Pinos, Peña convive con niños de casas hogar del DIF

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, convivieron niños que habitan en las casas hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la residencia oficial de Los Pinos.

Con motivo del inicio de año, el mandatario expresó a los menores su deseo de que 2018 les traiga salud y les depare alegrías, realizaciones, mucha felicidad y mucho aprendizaje.

"Para el Presidente de la República no hay mayor alegría, mayor satisfacción, que ver que las niñas y los niños están creciendo de manera sana, y ustedes tienen la oportunidad, el día de mañana, de alcanzar sus proyectos y sus planes", dijo.

El Presidente agradeció a la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, Angélica Rivera, la invitación a convivir con los niños invitados.

"Fue mi esposa quien me invitó, me insistió en que aquí estuviera, y lo hago porque me da mucho gusto ver los rostros, aquí, de niñas y niños que tienen mucha esperanza en encontrar una oportunidad para realizarse el día de mañana", indicó.

Rivera calificó como un privilegio la oportunidad de estar cerca de los menores y trabajar por el bienestar de la niñez mexicana.

"Con el apoyo de mi esposo, el presidente Enrique Peña Nieto, la familia DIF y yo trabajamos juntos por el bienestar de la niñez mexicana y seguiremos con esta labor, porque ustedes son los más importantes para nosotros", dijo.

Angélica Rivera agradeció el apoyo incondicional de los menores de las casas hogar a cargo del DIF Nacional.

"Muchas gracias por su ejemplo, por su empeño y amor, que es uno de los grandes alicientes que me inspiran a seguir trabajando por los niños mexicanos; cada vez que vienen a esta casa nos hacen felices, porque me regalan alegría, sonrisas y cariño. Los llevaré siempre en el alma", remarcó.













