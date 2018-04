Peña acuerda con EU acelerar negociación de TLCAN

Perú

El presidente Enrique Peña Nieto y el vicepresidente estadunidense Mike Pence acordaron pedir a los equipos negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que aceleren sus trabajos para concretar la renegociación en las próximas semanas.

El mandatario explicó que en el encuentro, que se realizó en el marco de la Cumbre de las Américas, la negociación del acuerdo mereció una atención mayor, además "acordamos mantener los trabajos para poder alcanzar un acuerdo, convocar a los equipos negociadores para que puedan acelerar sus trabajos y esperamos que en próximas semanas, eventualmente, podamos llegar a un acuerdo a partir de lo que ya han avanzado los equipos negociadores".

Sin embargo, Peña Nieto dijo que no hay fechas límites para concluir las negociaciones.

"No hay absolutamente ninguna fecha, no nos trazamos ninguna fecha puntual, no pusimos una fecha última, más bien acordamos acelerar los trabajos, convocar a los equipos negociadores a que puedan dedicar las siguientes semanas a trabajar de manera cercana y conjunta en poder superar cualquier diferencia, poder acordar y fue lo mismo que dialogue con el primer ministro de Canadá que están en esta misma sintonía", afirmó.

Peña Nieto reiteró que México busca mantener las condiciones que han hecho de América del Norte una de las regiones más competitivas e incluir nuevas disposiciones que reflejen los cambios incluidos en nuestra economía.

Agregó que también acordó con Pence impulsar una agenda común como migración, seguridad y desarrollo regional.

Peña Nieto dijo que dejó en claro a Pence que a México "sólo le interesa una relación con los Estados Unidos" que tenga bajo premisa "el respeto a la soberanía y a la dignidad de los mexicanos, la cooperación constructiva para lograr acuerdos, superar diferencias y enfrentar retos comunes, y las medidas acordes a una buena vecindad".

En un mensaje a medios para presentar un balance de la gira por Perú, el mandatario señaló que vio en el vicepresidente estadunidense "una actitud bastante receptiva, de entendimiento y de gran camadería"

Señaló que hay que reconocer "que prevalece un diálogo, que prevalece un ánimo por tener una relación constructiva y advertimos claramente que en el ejercicio de nuestra soberanía, en demandar el respeto a la dignidad de los mexicanos, el mismo respeto con el que nos referimos a la sociedades de Estados Unidos y de Canadá"

Explicó que en el encuentro con Mike Pence también se tocó el tema del envío de la Guardia Nacional a la frontera con México.

"Señale que México respeta el ejercicio soberano de cada país, el mismo que demandamos para el nuestro, pero que el posicionamiento que había fijado respondía, sobre todo a la retórica y a la forma en la que se había manejado este tema. Y que si bien el uso de la Guardia Nacional no es la primera vez de la que se hace uso en un ejercicio que se respeta para cuidar sus propias fronteras lo que sí era de llamar la atención es que era una retórica de confrontación, una retórica que advertíamos un tanto hostil, y que eso nos había llevado a fijar una postura, una posición firme y clara sobre lo que esperábamos fuera el trato en la relación entre México y Estados Unidos", afirmó.