En 2018 tampoco habrá nuevos impuestos: Peña

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que este año no habrá nuevos impuestos ni aumentos en las tarifas de la luz de bajo consumo.

"Hace cuatro años prometí que no habría nuevos impuestos, compromiso que sigue vigente. No habrá incrementos a la luz; en tres años no ha aumentado el precio para el 99 por ciento de los hogares", dijo en un mensaje en cadena nacional con motivo de Año Nuevo.

El Presidente presumió los logros alcanzados durante su administración y destacó que el 2017 fue un año de grandes retos. "Enfrentamos un entorno internacional complejo, los huracanes y sismos nos pusieron a prueba como país, pero con unidad, esfuerzo y humildad México salió adelante", expresó.

Estoy convencido de que 2018 será un gran año para México. En los próximos meses, redoblaremos esfuerzos y continuaremos impulsando la transformación del país, que juntos iniciamos hace 5 años. pic.twitter.com/85ZpSUdd0N — Enrique Peña Nieto (@EPN) 9 de enero de 2018

Aseguró que este año continuará el apoyo a los damnificados por los sismos y la reconstrucción de las escuelas afectadas.

Agregó que se redoblarán los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en el país y que en los próximos meses seguirá "la transformación que juntos iniciamos hace cinco años", como la implementación del nuevo modelo educativo.

Destacó que en lo que va de su gobierno, más de de 2 millones de personas salieron e la pobreza extrema y antes de que finalice su administración se habrán generado más de 4 millones de empleos formales, lo que, señaló, supera a los dos gobiernos anteriores juntos.

Mencionó que 2018 será un gran año, ya que "los mexicanos participaremos en democracia en la elección más grande de nuestra historia".





AE