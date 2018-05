“Menos víscera y más razón”, pide Peña a la hora de votar

Monterrey, Nuevo León

El presidente Enrique Peña Nieto apeló a que los mexicanos decidan con menos víscera y más razón quién será el próximo presidente de la República. Confío además en que no se reviertan los cambios estructurales logrados durante su administración, y dejó claro que será absolutamente respetuoso de la elección de los ciudadanos.

Al clausurar en Monterrey, Nuevo León, los trabajos de la Asamblea General de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, señaló que los mexicanos habrán de decidir a quién confiar la conducción de nuestro país para los próximos años.

"Yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto; ya lo he dicho y espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, por que sobra decirlo ustedes ya lo saben, cómo para que lo digo", señaló.

El mandatario sostuvo que "lo que hay que decir es: menos víscera y más razón, hay que pensar con la cabeza hay que tomar o tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos, y la que más llene la que más satisfaga los anhelos de una sociedad".

Además sostuvo que "a final de cuentas como Presidente de la República, también así como digo hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera también es cierto y hoy también aquí lo vuelvo a decir, seré un Presidente que absolutamente sea respetuoso de la decisión mayoritaria que tome los mexicanos por quién habrá de encabezar la Presidencia de la República".

En su discurso, el mandatario deseó que hacia adelante "a México le vaya mucho mejor que lo que ha sido en esta Administración, que las bases que se han sentado, los cimientos que se han colocado le permitan al país seguir progresando y creciendo, que no se reviertan, no cambien, no se alteren esos cambios estructurales tan importantes que hemos realizado con el apoyo y respaldo de distintas expresiones políticas que decidimos alguna vez no pensar en nuestro partido, sino pensar en México, en su crecimiento y en el progreso de toda la Nación".

El presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Oswaldo Xharazo Montalvo, señaló que "quien afirma hoy que hay un campo devastado no sabe o no recuerda la historia de lucha del campo mexicano".

Dijo que "no hay un campo perdido ni devastado. Si mantenemos esquemas de apoyo propios del sector y los productores pecuarios seguimos trabajando conjuntamente con el gobierno y las instituciones podemos conseguir siempre nuestras metas".

A su vez, el gobernador interino de Nuevo León, Manuel Florentino González, señaló que el Pacto por México fue un primer paso para los gobiernos de coalición que podrían concretarse tras la elección de este año.

El presidente Peña Nieto entregó también 21 Medallas al Mérito Ganadero y clausuró los trabajos de la Asamblea.

Previo a dicho acto, el mandatario visitó la escuela Ignacio Zaragoza, con cuyos alumnos el mandatario realizó una videollamada el pasado 9 de abril, día de regreso a clases, y prometió visitarlos cuando acudiera al estado.





