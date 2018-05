Peña pide reconocer avances y no esperar el país perfecto

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos reconocer los avances y transformaciones alcanzadas como resultado de las reformas estructurales aprobadas durante su administración y contrastarlo con los indicadores de otros gobiernos.

"Si estamos esperando un día a tener el país perfecto pues a lo mejor nos quedaremos con el anhelo y las ganas; México es ya una historia éxito. Llevamos 200 años de ser un país independiente, poco más de 100 años de haber tenido una revolución y somos este país que está creciendo", aseguró durante la entrega de la presea "Lázaro Cárdenas".

En el marco de la conmemoración del Día del Politécnico, Peña Nieto aseguró que en todos los foros a los que se presente hablará de las transformaciones del país a partir de los cambios estructurales, especialmente de la reforma en telecomunicaciones que se tradujo en las tarifas de telefonía más bajas de la historia, y la energética que representan millonarias inversiones comprometidas para los próximos años.





"Por supuesto que no habrá foro o espacio en el que no hable y no signifique lo que sí se ha logrado en obtener y déjenme decir, siempre he reconocido los esfuerzos de las generaciones que nos antecedieron, de los gobiernos anteriores al que a mí me ha tocado encabezar porque un país no se construye en 6 años.

Una nación no se modela en una sola administración. Un país avanza y logra mayor desarrollo a partir de la suma de esfuerzos de varios gobiernos y hemos tenido gobiernos que nos han llevado a retrocesos y hemos tenido gobiernos que nos han permitido avanzar. Aquí hemos hecho esta contribución", aseguró durante su intervención.

Peña agradeció el respaldo del politécnico en el avance del país como un actor protagónico en la formación de estudiantes.

El @IPN_MX ha sido testigo del avance de nuestro país y deseo lo siga siendo, no sólo testigo, sino actor protagónico en la formación de estudiantes: @EPN#DíaDelPolitécnicopic.twitter.com/QvAIoMbJJi — Presidencia México (@PresidenciaMX) 21 de mayo de 2018





Peña Nieto aseguró que señalar que ha sido una tragedia lo que le ha ocurrido a México, es no querer reconocer los avances alcanzados.

Al hacer un recuento de los avances obtenidos, Peña pidió no poner "todo en la canasta de que estamos mal" y que "sepamos reconocer el avance y el logro, y contrastarlo con el México que éramos".



Destacó que en su administración se ha logrado crear la cifra récord de 3.6 millones de empleos, que todos los trimestres se ha registrado crecimiento económico y que el crecimiento acumulado será de 13 por ciento, lo que no ocurría en los últimos 40 años.

Además, de acuerdo con los datos presentados, la inflación es la más baja desde hace 4 décadas, y que ha pasado del lugar 15 al sexto en la lista de los países más visitados a nivel mundial, además de que por primera vez en su historia, México es superávitario en materia alimentaria.







OVM