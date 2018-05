Peña: deseo que México siga el rumbo de generar confianza

Ciudad de México

A seis meses de que concluya su administración, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que es posible hacer un balance objetivo en la consecución de objetivos y deseó que el país continúe proyectando confianza para atraer inversiones.

"Hoy estoy entregando compromisos que hice hace sí, hace 6 años cuando entonces recorrí parte de la geografía del país para pedir el apoyo y respaldo para llegar a esta alta responsabilidad de convertirme en el Presidente de la República.

"Yo deseo que México siga ese rumbo, el rumbo de generar confianza, de proyectar confianza propia para los mexicanos, para proyectar confianza al exterior para que siga llegando más inversión, para que se sigan impulsando proyectos que a final de cuentas deparen oportunidades para nuestra sociedad y generen también piso o condiciones para impulsar el éxito y el bienestar de cada familia", dijo Peña Nieto en Veracruz, a donde acudió para entregar obra de infraestructura carretera.

Acompañado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, Peña dijo que el Nuevo Aeropuerto que se construye en Texcoco es un proyecto en el que participa el sector privado, en el que también participan los usuarios de la terminal aérea.

"Con financiación a través que hacen los propios usuarios del aeropuerto, cuando pagan los derechos o servicios que prestan el actual aeropuerto, están también en buena medida la construcción del nuevo aeropuerto, que el Gobierno tiene que invertir en infraestructura adicional para conectar ese aeropuerto, es cierto, pero sin duda, habrá de ser un icono en la infraestructura nacional", explicó.

Al inaugurar la primera etapa de la carretera Cardel-Poza Poza Rica en Papantla, y supervisar las obras de construcción del nuevo Puerto de Veracruz, Peña dijo que es posible hacer un balance objetivo de los avances de su administración y se pronunció porque el país continúe en la misma línea para que siga llegando inversión.

"La inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al Estado de Derecho, si no hay reparto al inversionista que está arriesgando. Y esas son las condiciones que ha sembrado este gobierno", aseguró.

Peña Nieto también entregó la rehabilitación del Puente Coatzacoalcos, un libramiento vehicular que da acceso al Puerto y la ampliación del Boulevard Martín Lizardo.

Yunes pide no dar marcha atrás en construcción de Nuevo Aeropuerto

El gobernador Miguel Ángel Yunes dijo que sólo un ciego no puede aceptar que México se está transformando y pidió al mandatario que no se dé marcha atrás en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional.

El panista dijo que en caso de que alguien quiera oponerse a que continúe la obra de Nuevo Puerto de Veracruz, habrá ocho millones de habitantes del dicho estado que se opondrán a tal medida.

En tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que en Veracruz se realizan inversiones sin precedentes por más de 56 mil millones de pesos en obras de infraestructura.