Cara a cara dije a Trump: ‘México no pagará muro’, reitera Peña a jóvenes

Ciudad de México

El Presidente Enrique Peña Nieto reiteró, ahora frente a cientos de jóvenes durante el diálogo del su cuarto Informe de Gobierno, que le explico a Donald Trump que México no pagará el muro fronterizo que propone el republicano.

"Cara a cara le dije a Trump: ‘México no pagará muro’", reiteró Peña frente a los 300 jóvenes seleccionados para participar en el diálogo de su cuarto Informe de Gobierno.

Previamente, el periodista Ezra Shabot leyó una pregunta hecha en Facebook, que cuestionaba por qué había recibido a Donald Trump en Los Pinos.

El mandatario explicó que la invitación la realizó a los dos candidatos, pero Trump fue el primero en aceptarla; al final de esa respuesta confió que Hillary Cinton aceptaría su invitación para explicarle -como lo hizo con Trump- la importancia de la relación entre México y Estados Unidos.

Compromisos ante notario

En otra pregunta hecha por Facebook, se le cuestionó a Peña Nieto el estado de los 266 compromisos que hizo ante notario público durante la campaña presidencial.

Son 266 compromisos que hice en México, en esta forma y mística que como gobernador firmé compromisos y los certifiqué ante notario

"Ciento dos compromisos se han cumplido ya, en ocasiones voy inaugurando obras, en otras son los secretarios quienes inauguran las obras", respondió Peña.

El Presidente explicó que solamente dos promesas -los proyectos para la construcción de los trenes México-Querétaro y el Transpeninsular en Yucatán- se han cancelado, por el ajuste al gasto presupuestal que se realizó derivado de los bajos precios internacionales del petróleo.

"Estoy en el tenor de cumplir todos los compromisos, espero estar en oportunidad de entregar, como lo he señalado: lo firmo y lo cumplo", dijo el Presidente.

Conflicto en Oaxaca

Diane Mireles de Oaxaca: “¿Qué posible solución tiene para la problemática que está pasando en el Estado de Oaxaca por el paro magisterial y los bloqueos?

El titular del Ejecutivo dijo que la situación en Oaxaca es el resultado de las resistencias a la reforma educativa.

“Yo espero que en estas dos entidades (Chiapas y Oaxaca), que a través del dialogo podamos regresar a las condiciones de normalidad”

Reiteró que no habrá dialogo con los maestros si no hay regreso a clases, pues no se puede tomar a los niños como rehenes.

El primer joven en tomar la palabra le preguntó a Peña Nieto “¿Qué buenas noticias buenas nos tiene?”

"Yo pondría en gran relieve las reformas estructurales: en el video dice algo importante: los cambios estructurales exigía que hubiese cambios en la legislación, no se habían logrado, se habían pospuesto. Si algo debe enorgullecernos logramos 13 reformas estructurales"

La segunda pregunta realizada a Peña fue de una joven campechana, que le cuestionó qué otros apoyos se han ampliado para jóvenes en el Programa Prospera.

En su respuesta, Peña Nieto detalló que se ampliaron los apoyos para que los jóvenes en edad para estudiar la universidad reciban el apoyo para estudiar además de un proyecto contiguo laboral.

"No solo darles un pescado sino enseñarles a pescar" explicó Peña.

En un nuevo formato de entrega de Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto encabeza un encuentro con 300 jóvenes en Palacio Nacional a quienes responderá una serie de preguntas.

En un video, previo a inicio del llamado ‘Dialogo con Jóvenes’, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que estará atento a sus críticas y responderá a sus preguntas.

“Tendré una conversación con jóvenes de todo el país, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad”, dijo.

“Estaré atento a sus críticas y responderé a sus preguntas. Será un ejercicio diferente, porque hoy tenemos un país diferente. Hace menos de 20 años, el 1 de Septiembre era conocido como el Día del Presidente. Por extraño que nos parezca ahora ese día no se trabajaba y los niños no iban a la escuela. En todos los canales de televisión y estaciones de radio durante largas horas, se escuchaba una sola voz, la del presidente hablando a los diputados y senadores. Esa realidad ya no existe y que bueno que así sea", aseguró el Presidente en el video previo al encuentro con los jóvenes.

El Presidente lidera un diálogo con los jóvenes presentes y responderá las preguntas más votadas en un foro de Facebook publicado la mañana de este jueves.