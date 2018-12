Encaran gobernadores a diputados de Morena por recortes a presupuesto

Redacción

Gobernadores pidieron a legisladores reconsiderar y ajustar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019, tras calificarlo de centralista, poco congruente y una amenaza al federalismo.



También ayer, representantes de instituciones científicas y especialistas acusaron que el recorte de 12.8 por ciento propuesto para el presupuesto del próximo año al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) puede colocar a la institución en un retroceso de casi una década.



Al menos ocho gobernadores acudieron a San Lázaro, donde se reunieron con las integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, pero fueron Silvano Aureoles, de Michoacán; Javier Corral, Chihuahua, y Omar Fayad, de Hidalgo, quienes hicieron los principales reclamos.



“En la peor época de México, en la peor época de control político sobre el Congreso, cuando la hegemonía del partido único, esta Cámara de Diputados hizo modificaciones al presupuesto, aunque fuera para taparle el ojo al macho; en la peor época de control político, esta Cámara ejerció márgenes de modificación presupuestal para dotarse a sí misma y de dignidad en la división de Poderes, y esa es y no otra, la esperanza que nos tiene aquí”, criticó Corral.



Mientras que Aureoles dijo que es inaceptable una reducción de 30 por ciento al presupuesto del campo y que eliminar las concurrencias con los estados es un foco de alto riesgo.



El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el lopezobradorista Alfonso Ramírez Cuellar, los acusó de hacer un gasto desmedido y solapar el desvío y la corrupción.



En tanto, el presidente López Obrador dijo que el Poder Legislativo “no debe ser un tianguis” donde se va a cabildear recursos y confió en que los diputados aprobarán su presupuesto “aunque ya no se vayan a dar moches”.



Más tarde, en conferencia, integrantes de la comunidad científica consideraron preocupante el recorte que plantea el proyecto de Egresos de la Federación en el rubro de ciencia y urgieron a los diputados a corregir.



Recordaron que en 2015 el presupuesto del Conacyt fue de 41 mil 401 millones de pesos y para 2019 se plantea 24 mil 664 millones, a pesar de que en los últimos años se incrementaron las erogaciones por las becas de posgrado y los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.



“Cuando comparamos el presupuesto propuesto para 2019 con el que se tuvo en 2015, notamos que hay un decremento de 40 por ciento y si lo comparamos incluso con años anteriores queda muy claro que lo propuesto es casi idéntico al de 2011, un retroceso de ocho años, una década en materia presupuestal para el Conacyt”, advirtió José Franco, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.



Entre los primeros que protestaron estuvieron las universidades públicas, pues se planteó una reducción de mil 713.8 millones de pesos para la UNAM, IPN y UAM; sin embargo, el Presidente reconoció que fue un error el recorte y prometió entregar el mismo recurso del año pasado.



También en días pasados, integrantes de la comunidad artística y cultural mexicana se manifestaron contra el recorte al sector cultural de mil 20 millones a áreas como la Secretaría de Cultura, INBA, Imcine y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.



BOQUETE SIN EXPLICACIÓN



El gobierno federal no pudo explicar al Senado a cuánto ascenderá el boquete por los apoyos y exenciones fiscales en la franja fronteriza del norte, pero anunció que por ser un decreto se puede retirar en cualquier momento.



Un día después de aprobada por los diputados, Morena impuso su mayoría y aprobó con 70 votos la Ley de Ingresos, que prevé una recaudación de 23 mil millones de pesos más por concepto de IVA e ISR, por lo que el próximo gobierno dispondrá de 5 billones 383 mil 59.7 millones de pesos.



En respuesta a la senadora priista Vanessa Rubio, quien cuestionó sobre qué pasará con el boquete por las exenciones, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el decreto está en revisión en el Jurídico de Presidencia, por eso no se conoce a cuánto ascenderá.



“Por cierto, el hecho de que sea decreto no ley nos da una válvula de salida. En caso de que nuestros estimados fueran incorrecto se puede revertir, y eso lo conoce usted muy bien porque es una estrategia correcta que la Secretaría de hacienda ha venido implementando desde hace algunos años”, contestó a Rubio.



HASTA 200 ALCALDES PROTESTAN EN PALACIO NACIONAL



Casi al amanecer, al menos 200 alcaldes perredistas de Michoacán Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala se manifestaron afuera de Palacio Nacional contra el recorte presupuestal en varios rubros, que alcanzan los 43 mil millones de pesos. De acuerdo con los ediles, este recorte pone en riesgo las obras municipales y frena el desarrollo de los municipios.



PAQUETE FISCAL



LUCHA CONTRA EL CÁNCER, SIN FONDOS



La senadora Sylvana Beltrones denunció que el Presupuesto de Egresos contempla recortes en temas específicos del combate contra el cáncer de mama, lo que significa un “retroceso”.



De acuerdo con la priista, para 2019 se consideran 123 mil 209 millones de pesos para la Secretaría de Salud, una reducción de 45 por ciento de recursos para capacitar a médicos y técnicos radiólogos en el diagnóstico del cáncer de mama. Alertó que el gobierno federal está considerando dejar sin recursos el programa para la atención de cáncer cervicouterino.



Con información de: Elia Castillo, Alma Paola Wong, Jorge Almazán y Jannet López, Cuartoscuro Silvia Arellano y Angélica Mercado.