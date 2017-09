Empresa ya había hecho otras obras públicas: Adrián

Monterrey

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, manifestó que TD Construcciones Especiales, empresa responsable de la obra en la avenida Los Ángeles, ya había sido contratada por otros gobiernos.

El munícipe informó lo anterior al acudir al lugar del incidente en el socavón para supervisar las labores de rescate de la víctima que se encuentra desaparecida.

Al ser cuestionado sobre una posible sanción a dicha compañía, manifestó que será hasta que concluya el peritaje del laboratorio cuando se puedan deslindar responsabilidades.

Incluso comentó que la empresa ya había sido contratada anteriormente para otras obras públicas incluso por el Gobierno Federal.

“Es una constructora que sabemos que tiene un currículum de que ha hecho algunas otras labores de construcción tanto para el Estado y municipios, incluso la Federación”, aseguró.

Aunado a ello, mencionó que la obra aún no había sido recibida formalmente por el municipio, pero a pesar esto, la vialidad fue inaugurada en junio pasado.

“Durante la obra se estuvieron revisando (los trabajos) obviamente, y para la entrega se tiene que hacer una revisión final, esta entrega no se había hecho formalmente, estábamos en ese proceso”, declaró el alcalde.

La obra costó poco menos de 4 millones de pesos.

Por ahora, dijo, la prioridad son los trabajos de rescate, en los cuales participan elementos de Protección Civil del municipio auxiliados por un equipo canino.

“A la empresa ya la hemos contactado, ya está por venir, va a traer maquinaria, (pero) no va a poder intervenir en tanto el laboratorio no termine, y por supuesto hasta que no terminen las labores de rescate”, indicó.

Comentó que los rescatistas de Protección Civil municipal suponen que el cuerpo se encuentra atrapado en un ducto del drenaje.