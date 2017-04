Difícil, que contraten a los mayores de 35

Monterrey

Quienes tienen más de 35 ya no cuentan con tantas posibilidades de ser contratados, al menos en las áreas donde anteriormente se desempeñaban por un buen sueldo.

Uno de estos casos es el de Angélica, quien es química bacterióloga parasitóloga y domina el inglés.

Tenía 27 años cuando su capacidad le permitió colocarse en buenas empresas y su sueldo superaba los 30 mil pesos mensuales. Hoy todo es diferente porque ya tiene 40. Ya no es rentable, según las compañías.

"Tienes que tener muy buena memoria, porque te tienes que aprender efectos adversos, cómo se prescriben los medicamentos, tener muy buena memoria.

"Desde las primeras tres entrevistas te das cuenta y dices: 'No me lo va a dar, no me va a dar el trabajo'", comenta Angélica.

Patricio González es psicólogo laboral y al ver el problema para este grupo de la población escribió un artículo llamado "Yo no contrato a mayores de 35 años".

Sin embargo, para las autoridades se trata solo de un mito, porque en las estadísticas los desempleados de 40, no son la mayoría.

De acuerdo con la Secretaría de Economía y Trabajo actualmente en el estado existen 101 mil 740 personas sin trabajo, de los cuales, nueve mil 451 son de 40 a 49 años, es decir, el 9.2 por ciento.