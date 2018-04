Piden emitir alerta de seguridad en Nuevo León

Monterrey

Luego de los hechos de inseguridad de los últimos días en la entidad, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, solicitó que el Gobierno del Estado emita una alerta de seguridad.

Dentro del argumento que presentó para solicitar esta alerta, Salinas dijo que son ya varios días que los medios reportan hechos de violencia en lugares públicos, restaurantes, plazas comerciales, y de continuar la tendencia la inseguridad se puede salir del control de las autoridades y volver a los niveles de años que pensábamos ya superados.

Se refirió a la ejecución en un restaurante sampetrino, a la balacera la semana pasada en la avenida Miguel Alemán, cuando unos agentes ministeriales frustraron un intento de secuestro, al ataque a balazos a dos hombres el lunes en la zona Tec, y a la ejecución de dos personas el martes en una taquería del centro de Monterrey.

"Desde esta tribuna, lanzamos un enérgico llamado de atención a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se coordinen eficazmente y reduzcan este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de muchos ciudadanos que concurren a estos establecimientos.

"El Gobierno del Estado debe encabezar los esfuerzos para salir adelante, con la Fiscalía General, las Fuerzas Federales y los 51 municipios. Hoy Nuevo León está en alerta y se debe restablecer el orden y la seguridad en la entidad. Que se lance una alerta de seguridad en todo el estado de Nuevo León y se incluyan acciones puntuales para detener esta ola delictiva que se está presentando", dijo Salinas.

"Que regrese apoyo federal"

Por su parte, ante el recrudecimiento en la crisis de inseguridad y los nulos resultados por parte del Gobierno Estatal, el coordinador de los diputados del PRI, Marco González, solicitó que regresen las fuerzas federales y tomen el control de la seguridad en la entidad.

Recordó que desde mayo del 2016, él solicitó que dejaran el control de la seguridad a las Fuerzas Federales, debido a que el actual gobernador con licencia estaba enfocado en la autopromoción de la candidatura presidencial que en la seguridad del Estado.

"Ojalá que el Gobierno del Estado tome con seriedad esto, hay una gran amenaza que esto se contamine con el proceso electoral y ojalá no pase una desgracia en estos días. No es por desacreditar al gobierno, es de sumar esfuerzos y sobre todo pedir ayuda cuando se necesita, es de sabios pedir ayuda cuando no se puede con todo el paquete, no es demostrar debilidad, al contrario, si el gobierno asume lo que está sucediendo que pida ayuda a la Federación, como siempre se lo hemos recalcado.

"Desde mayo del 2016 le solicite mayor participación de las fuerzas federales y de ser necesario tomaran el control de la seguridad ante la ola de violencia que azota y sigue azotando al estado", declaró.