Único contacto con Fepade fue una carta, no amenaza: Lozoya

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, aseguró que la única comunicación entre su abogado y el ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, fue una carta en la que pidió ser citado a declarar por el caso Odebrecht, la cual es pública y en la que, dijo, consta que no lo amenazó.

Esa carta "es un documento que estrictamente lo que pide es que se me cite si hay una investigación en mi contra, y dice, como cualquier escrito legal, pues quién soy, dónde vivo, quiénes son mis padres (...) y todo eso no entiendo cómo ha sido interpretado como una petición de impunidad, como una amenaza", dijo Lozoya Austin.

Santiago Nieto Castillo fue destituido como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por violar el código de conducta de la Procuraduría General de la República, luego de que el miércoles pasado, en una entrevista con el diario Reforma, dijo que el ex director de Petróleos Mexicanos le envió una carta en la que le pidió evitar que se le responsabilizara en el desvío de recursos para el PRI en la campaña presidencial de 2012.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Lozoya Austin explicó que luego de que Santiago Nieto declaró, en agosto, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales lo investigaba, su abogado, Javier Coello Trejo, envió una carta para pedir un citatorio, la cual no tuvo respuesta.

"En octubre sale el titular de la Fepade y dice que pido impunidad, que pido una disculpa pública (...) Me parece un comportamiento pusilánime, y además difunde datos del contenido de la carta que es una violación al debido proceso", señaló.

- ¿La única comunicación que has tenido con Santiago Nieto es este documento que le enviaron, pidieron que te citara a comparecer?

- Es correcto, es el único documento y la única comunicación de cualquier índole que ha habido. Que alguien deduzca esta amenaza a partir de esta misiva, creo que tiene un reto importante", comentó Lozoya.

El ex director de Pemex dijo que demandará a Santiago Nieto porque "sea o no titular de la Fepade, efectivamente me ha generado un daño" con sus acusaciones.

A los líderes de partidos políticos que lo han criticado, les pidió "que se pongan en los zapatos de quien lo único que está pidiendo es el debido proceso y que cumplan los elementos más básicos de la ley".







No estamos defendiendo a nadie: PGR

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, aseguró que la decisión de remover a Santiago Nieto como fiscal de delitos electorales no fue para proteger a ningún funcionario o ex funcionario.

"No estamos protegiendo a nadie, estamos protegiendo a la investigación que tiene a su cargo la fiscalía", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula y agregó que esta decisión "es un mensaje a todos los servidores públicos de la Procuraduría".

Agregó que en caso de que el Senado restituya a Nieto Castillo como titular de la Fepade, respetará la decisión.



