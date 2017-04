Demagogia empobrecerá a México, advierte Gamboa

Ciudad de México

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que los aspirantes a la Presidencia no llevarán al país a ningún lado con el uso de la demagogia, sino empobrecerán a la sociedad.

"Creo que México requiere de un hombre que pueda sacar adelante al país, el país va caminando con todo y las dificultades que tenemos, y creo que la demagogia no nos lleva a ningún lado sino a empobrecer mucho más a la gente. Lo que tenemos que hacer es un combate fuerte y radical a la pobreza y en eso se está trabajando", dijo en entrevista luego de participar en una rodada ciclista.

En cuanto a la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, Gamboa dijo que pronto enfrentará la justicia en México, aunque de momento haya rechazado ser extraditado.

"Es una posición de él y seguro que vendrá pronto y vendrá a enfrentarse a las autoridades correspondientes, estoy seguro que esto es mediático en estos momentos, pero Duarte tendrá que venir a México y rendir cuentas de lo que se le está acusando", aseguró.

Ayer, el panista Diego Fernández de Cevallos advirtió sobre los riesgos de los candidatos populistas de izquierda y derecha, porque, dijo, es "pernicioso" proponer a la sociedad soluciones mágicas o mesiánicas a los problemas actuales.

Agregó que las detenciones de ex gobernadores acusados de corrupción son una muestra de que México está cambiando y señaló que con ello vendrán tiempos mejores.

"Para mi cualquier populismo de izquierda o de derecha es por esencia pernicioso, porque siempre los populistas parten de verdades que está padeciendo la sociedad para proponerles soluciones mágicas, mesiánicas, voluntaristas y así no vamos a salir adelante. Que nos quede claro, no hay hombre, no hay mujer en México ni en el mundo que pueda resolvernos nuestros problemas como sociedad", dijo.

JASR