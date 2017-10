Álvarez Icaza retira aspiración presidencial rumbo a 2018

Ciudad de México

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza Longoria, renunció a sus aspiraciones de buscar la Presidencia en 2018 por la vía independiente.

Álvarez Icaza criticó la pretensión de Margarita Zavala, quien ayer renunció al Partido Acción Nacional, y el registro del senador Armando Ríos Piter y del gobernador de Nuevo León porque, aseguró, tienen el objetivo de dividir el voto.

“Ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI, y por eso no seré un candidato independiente más”, dijo en una carta abierta el impulsor de la iniciativa “Podemos” que respaldará 50 candidaturas en 15 estados.



El defensor de derechos humanos aseguró que la promoción de candidaturas de Armando Ríos Piter, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala ha sido orquestada desde Los Pinos en busca de beneficiar al PRI.

“Estas candidaturas, lejos de contribuir a la construcción de confianza representan los más viejos estilos de hacer política, con intereses personalísimos por delante; con largas trayectorias en los partidos cuya cultura y práctica no cambian por el hecho de que se digan “independientes”. Ofrecen hacer o que no hicieron ni hacen desde el poder. Basta revisar su historia y trayectoria para saber quiénes son”.

Álvarez Icaza llamó a establecer un diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas y sociales que estén “por la transición democrática y contra la regresión”.

De acuerdo con el INE, hasta ahora 13 ciudadanos se han registrado como aspirantes independientes a la Presidencia, entre ellos el comunicados Pedro Ferriz de Con, la vocera del Consejo Indígena del Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, y el gobernador de nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco.

No seré funcional al PRI.



Es un siempre sí, pero de otra forma: hay organización, agenda y más de 50 candidatxs locales.



