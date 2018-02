Habrá elecciones seguras, dice Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, asegura que no ve focos rojos y que la jornada electoral que viene será participativa y se festejará la democracia.

Cuestionado en torno a que se prevé una jornada violentada dijo "Que se preocupen otros estados, aquí no es el caso, no me queda la menor duda de que va hacer una jornada muy participativa donde vamos a celebrar la democracia como hicimos en el 2016 con la alternancia".

Tras encabezar una reunión con el magisterio, también dio a conocer un nuevo número telefónico para que la gente le mande un mensaje vía Whatsapp y denuncie irregularidades: 834-247-7000, "mándenme un mensajito por WhatsApp", dijo el mandatario estatal.

Puntualizó que está en pláticas constantes con las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas Ietam quienes le han asegurado que no han tenido ningún tipo de incidentes.





