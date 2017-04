Para proponer, hay que ser transparente: Riquelme

Torreón, Coahuila

Para Miguel Ángel Riquelme, candidato a la gubernatura por la coalición "Coahuila Seguro", dijo tener la certeza de presentar buenas propuestas ante la población, esto a unas horas de que dé inicio el debate entre los 7 candidatos.

Para Miguel Riquelme, un político que busca hablar de política primero deber ser transparente, tras destacar que a la fecha ha sido el único en presentar su demarcación 3 de 3, con la que inició su campaña.

"Para poder tener la calidad moral, cada quien debe transparentar sus bienes materiales", señaló.

"Con el debate de mañana y el del día 4 de mayo, con eso concluiría el tema de la 'debatitis'".





Esto fue dado a conocer durante un recorrido realizó la mañana de este martes al oriente de la ciudad, donde presentó algunas de sus propuestas.

Sobre este tema, aseguró "no voy a ganar un debate, voy a dar mis ideas muy concretas, hay muy poco tiempo y debemos garantizar que la gente escuche los proyectos, no soy nada dejado, no me voy a quedar callado".

Enfatizó que sus propuestas serán claras y concisas, todo ello basado en 10 temas de salud, 10 de seguridad y 10 en educación.

Reconoció que en el evento llevado a acabo en el municipio de Francisco I. Madero, dijo en tono de broma que su ausencia en este debate no daría el juego que los demás aspirantes buscan tener, lo que aseguró no fue un acto de soberbia.

Por último, señaló que en sus recorridos han escuchado las principales peticiones de los habitantes, a las cuales le dará prioridad con el presupuesto que anunció desde el primer día de su campaña, basado en más de 40 mil millones de pesos.

JFR