Candidata busca empoderar a hombres abandonados

Matamoros, Coahuila

Graciela Fernández Almaraz, candidata por el PRI al séptimo distrito electoral por Matamoros, expuso que el hombre también requiere de un "empoderamiento", porque no tiene un empleo fijo para mantener a su familia.

"Me he dado cuenta en esta campaña electoral, en los recorridos que he realizado, que me han llegado quejas de hombres vulnerados, porque de alguna manera se han tenido que hacer cargo de sus respectivas familias, en donde en varios casos cuentan con dos hijos o más".

"Se trata de padres abandonados, por lo que también el hombre requieren de empoderamiento, porque en esos casos no tienen un empleo fijo con el que puedan mantener a sus hijos".





Agregó la ex presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que va a legislar por las clases más desprotegidas de todo el estado, ya sean adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, por las mujeres, que avancen más, porque hace falta que ellas también tengan poder para dirigir un municipio, una región, un Estado y hasta un país.

"Vamos a ver varios rubros, y desde el Congreso del Estado va a ser mi oportunidad para pugnar porque los jóvenes se tomen en cuenta para que continúen con sus estudios, a través de becas económicas".

"Incluso haré hincapié para que se retome el asunto de las personas de la tercera edad abandonadas, para que sus familiares directos los atiendan y pediré al resto de mis compañeros en la legislatura para que apoyen", indicó.

JFR